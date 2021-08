Josemi: "El día que das poderes a otros, dejas de ser tú"

Josemi Rodríguez-Sieiro explica cómo esta mañana ha tenido que ir a la comisaría y al banco porque le han hackeando su tarjeta de crédito, un incidente le ha obligado a interrumpir temporalmente el disfrute de su particular "veraneo" en Vigo. "Estoy desde las nueve de la mañana haciendo gestiones, que es la cosa que más me aburre", confesaba Rodríguez-Sieiro antes de apostillar que no delega en nadie para realizar este tipo de trámites debido a que "el día que das poderes a otros, dejas de ser tú".

Además, a colación de los asuntos de poder, Begoña Gómez de la Fuente y Sieiro han charlado sobre las bodas por poderes tan populares antaño, tal y como ratificaba el colaborador: "en los años 50 eran muy normales las bodas por poderes".