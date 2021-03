Josemi: "Estoy de los políticos hasta el gorro"

Josemi Rodríguez Sieiro analiza en Más de uno la situación política de España con la moción de censura de Murcia y las elecciones en la Comunidad de Madrid. Asegura que está "de los políticos hasta el gorro", que siempre están "con el mismo discurso" y apunta que tendrían que tener un sueldo, con un horario y en cuanto se salgan lo más mínimo de lo establecido "a la calle", mientras que "la gente está pagando y callando".

Por otro lado, Josemi reflexiona cómo ha cambiado la manera de escuchar música desde que él era joven, con el casete, a ahora con el Spotify, "que se le va la cobertura cuando va por la carretera". Aunque cree que ya no hay tiempo para escuchar música con toda la actualidad que hay por medio.

Además, reprocha a Begoña Gómez de la Fuente que no puedan tener una "relación normal" porque "no se entera de nada". En cuanto a su relación, explica que "han elegido un noviazgo seguro y si no nos casamos, nos liamos y ya" y comentan qué cosas pueden de poner para el menú de la boda.