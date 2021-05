José Ramón de la Morena: "Simeone estuvo certero elogiando a sus futbolistas, eso le da ese halo de admiración"

José Ramón de la Morena felicita en Más de uno a Carlos Sainz por su segundo puesto en el Gran Premio de Mónaco y habla sobre el título de liga ganado por el Atleti y de los éxitos del Cholo Simeone, que se ha convertido en el entrenador más laureado del Atleti. Recuerda que hacía 7 años que el Atleti no ganaba una liga, pero que, dentro de la vorágine que supone ganar un título, Simeone estuvo certero elogiando a todos sus futbolistas, especialmente a los que menos han jugado. "Eso es lo que le da ese halo de admiración y respeto, que es el que le tienen todos sus jugadores", comenta.

Además, considera que algo parecido hizo Zidane, que no quiso pronunciarse sobre su continuidad porque entendía que "ahora es momento para agradecer el esfuerzo a sus futbolistas". Esto, dice, le contrastó mucho con las palabras de Koeman, el entrenador del Barça, que cuando le preguntaron por su continuidad, remitió al contrato que tiene firmado y se lamentó de que la plantilla que tiene no estuviera compensada y necesitara cambios. "A mí me sonó a excusa y a escaqueo, eso los futbolistas lo huelen a mucha distancia", comenta, y aunque niega saber buen o mal entrenador que va a llegar a ser Koeman, señala que "don de gentes no parece que tenga mucho y capacidad para hacer grupo tampoco". "Me da la sensación de que Laporta eso lo ha olido", explica.

Por otra parte, habla de la lista de la Selección para la Eurocopa que el seleccionador Luis Enrique va a hacer pública este lunes y comenta la incertidumbre que existe en torno a la presencia de Sergio Ramos entre los convocados para el campeonato. "Tengo curiosidad por saber si convoca a Sergio Ramos, que en lo que va de año ha jugado cinco partidos con el Madrid, uno con la Selección y cinco minutos de otro partido con la Selección ante Kosovo en Sevilla", recuerda. Además, insiste en que Zidane ha finalizado la liga sin ponerle ni un solo minuto. "¿Le va a llevar Luis Enrique a la Eurocopa? Pues esa es la duda que va a desvelar el seleccionador español a mediodía", concluye.