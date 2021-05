José Ramón de la Morena, tras la marcha de Zidane: "Hay muchos entrenadores, pero la talla que usa el Real Madrid no es válida para todos"

José Ramón de la Morena habla en Más de uno de su noche en Villarreal, la capital de la alegría, donde la ciudad aclamó a sus futbolistas, campeones de la Europa League. Sin embargo, recuerda que su presidente, Fernando Roig, lamentó el desprecio que han sufrido por parte de las autoridades deportivas de este país, que no apoyaron con su presencia en la final al único equipo que estaba en una final europea.

Por otra parte, habla de la despedida de Zidane, que renunció a su puesto de entrenador en el Real Madrid. Ahora, el club blanco baraja nombres de entrenadores deprisa y corriendo porque "la temporada se echa encima y hay que prepararla y programarla". "Hay muchos, pero la talla que usa el Madrid no es válida para todos", asegura, y añade que algunos de los que más suenan son el italiano Conte, ganador de la liga italiana con el Inter; Pochettino, que está intentando librarse del PSG y es el que más le gusta a Florentino; y alternativas locales, que tienen a Raúl como máximo exponente, aunque "es posible que aún sea demasiado pronto".

Considera De la Morena que va a ser un año complicado para el Real Madrid, porque necesita refuerzos concretos y de máximo nivel, que no parecían posibles para esta próxima temporada. Además, recuerda que, aunque Mbappé quedaría libre el próximo año, ahora el PSG dice no estar dispuesto a traspasarlo. "¿Permitiría el PSG que Mbappé agotara su contrato y se fuera libre la próxima temporada? No lo creo", señala, y añade que se va a abrir un periodo de negociaciones, con intercambio de futbolistas más que de dinero. "Lo que no hay es dinero y a casi todos les sobran futbolistas", asegura.