José Ramón de la Morena: "El Manchester United quintuplica en presupuesto al Villarreal, pero no en ilusión y en ganas"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno la final de la Europa League, que enfrentará esta noche al Villarreal y al Manchester United en busca del título europeo. Recuerda el periodista que el Manchester es el tercer equipo más importante del mundo, detrás del Barça y el Real Madrid, y que "quintuplica en presupuesto al Villarreal, pero no en ilusión y en ganas, y dudo que en organización, porque la de Villarreal es ejemplar". Asegura que esta batalla es como un David contra Goliat en la costa del mar Báltico, en la ciudad polaca de Gdansk, a la que se han desplazado casi 2.000 seguidores amarillos, todos los que ha permitido la UEFA.

Explica que le encantaría contar un triunfo amarillo esta noche, pero señala que, si no fuera así, "las derrotas nunca han afectado a la estabilidad de ese club". Recuerda que siguieron adelante en los descensos a Segunda, que es como caer a un pozo, porque perder una final es solo rozar la gloria y que se te escape entre los dedos.

Por otra parte, habla del dilema de Joan Laporta en Barcelona, donde las exigencias son mayores para un club que tiene un presupuesto que multiplica por siete el del Villlarreal. Una temporada sin títulos es un fracaso, y una en la que se gana la Copa del Rey y se queda tercero detrás del Madrid no puede ser un éxito. "Laporta echa números para saber cuánto cuesta cambiar de entrenador y me da la sensación de que no le cuadran los números", comenta De la Moreena, que explica que ayer Koeman estuvo en el despacho con su representante. "A la salida dijo que Koeman seguía siendo el entrenador del Barça. Laporta continúa haciendo números", destaca.

Sin embargo, concluye diciendo que los números más importantes de la noche son los goles que haga el Villarreal contra el Manchester: "Porque es de esas noches en que todos somos de un mismo club, su humildad nos une a todos con ellos. Suerte, Villarreal".