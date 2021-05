José Ramón de la Morena: "El examen de Luis Enrique como seleccionador va a ser en esta Eurocopa"

José Ramón de la Morena habla en Más de uno sobre las elecciones de Luis Enrique para la Eurocopa que comenzará en unos días. Asegura que la lista de la Selección nunca fue de un consenso generalizado, porque cada uno tenemos opciones, gustos y simpatías diferentes, que pueden coincidir en algunos casos, pero señala es difícil coincidir en 24 jugadores. "A mí personalmente no me extrañó mucho esa lista de Luis Enrique, suponía que no iba a llevar a Sergio Ramos por razones obvias", comenta, aunque añade que también tiene su criterio y que no le parece oportuno tener que nacionalizar deprisa y corriendo a Laporte, que no ha sido titular en el City y que dio a entender que sus prioridades estaban en jugar con la Selección francesa.

Sin embargo, recuerda que "la responsabilidad de esos 24 jugadores elegidos es del seleccionador y es él quien toma la decisión de elegir", aunque ahora parece que los mejores recuerdos de la Selección nos quedan cada vez más lejos, y de Luis Enrique todavía no tenemos ninguno que sea realmente extraordinario. "El examen de Luis Enrique como seleccionador va a ser en esta Eurocopa. Si la gana, suyo será el mérito, pero si fracasa, suya será la responsabilidad y tampoco valdrán excusas", explica. "Todos le deseamos lo mejor a la Selección, pero el responsable solamente va a ser él. Él y el que quitó al que estaba para ponerle a él", concluye..