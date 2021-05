José Ramón de la Morena: "Si en lugar de Marcelo es alguno de los imprescindibles, ¿cómo se habría resuelto el enredo?"

José Ramón de la Morena reflexiona en Más de uno sobre el enredo con Marcelo Vieira con la convocatoria de la mesa electoral en los comicios de Madrid. Recuerda que el futbolista hispanobrasileño se ha presentado en su colegio electoral como suplente de una de las mesas y señala que, aunque Marcelo podrá volver a su casa si se constituye la mesa, deberá estar localizable por si se le necesitara. Esto va a impedir que el futbolista del conjunto blanco pueda viajar con el resto de la expedición del Real Madrid esta martes.

Señala De la Morena que el club no ha podido librar a Marcelo con sus recursos ante la Junta Electoral y que tendrá que ponerle un avión privado para desplazarse esta noche en cuanto acabe la jornada electoral. "Me preguntaba si en lugar a Marcelo es Casemiro o Asensio o alguno de los imprescindibles, ¿cómo se habría resuelto el enredo?", se plantea. Asegura que se ha hablado mucho de estas elecciones y mucha gente se ha pronunciado y, aunque ningún futbolista lo ha hecho en Madrid, algunos han pedido el voto por correo y otros como Nacho que van a votar a las 9, antes de viajar. "El Real Madrid conocerá el resultado en su hotel de Londres, pero estas elecciones no están pasando desapercibidas para nadie en Madrid y ni siquiera para los futbolistas", considera.

Además, recuerda que se descolgó anoche el Sevilla del sprint final de LaLiga, con "esa derrota que no mereció frente al Athletic". Comenta que los bilbaínos supieron aprovechar un contragolpe de Williams en el último minuto, al que Marcelino sacó para que hiciera exactamente lo que hizo: aprovechar la ocasión que se le presentase. En cualquier caso, considera que "el Sevilla ha hecho una temporada fantástica y eso no se lo puede discutir nadie, pero cambia mucho el fin de semana en el que los cuatro primeros se juegan LaLiga entre ellos. Eso sí, el Sevilla ya a 6 puntos", concluye.