José Ramón de la Morena: "No estoy ilusionado ni con el seleccionador ni con la Selección, pero necesitamos ilusionarnos"

José Ramón de la Morena habla en Más de uno del amistoso de la Selección española de fútbol ante Portugal, el primer ensayo de Luis Enrique antes de la Eurocopa. Asegura que la Selección “fue nuestro analgésico en la gran crisis económica de 2008 cuando quedaron campeones de Europa en Viena” y, cuando el paro era insoportable, “Del Bosque nos hizo campeones del mundo en Sudáfrica y, dos años más tarde, campeones de Europa en Kiev”. Dice que la crisis machacó a Europa, pero señala que nosotros encontramos en nuestros deportistas un antibiótico contra la tristeza y la depresión.

Ahora, comenta, comenzamos a salir de una nueva Guerra Mundial, que ha producido el Covid, que suspendió los JJOO y esta misma Eurocopa. “No estoy especialmente ilusionado ni con el seleccionador ni con la Selección”, asegura, aunque reconoce que necesitamos ilusionarnos con ellos, porque el fútbol es pasión e ilusión. “Es algo que nos une a todos, porque la Selección hace las banderas españolas patrimonio de todos”, explica. Además, dice que coincidimos todos y nos ilusionamos todos por el mismo motivo y en el mismo momento. "No sabría deciros cómo ilusionaros con la Selección, pero os diría que lo hicierais por necesidad. Quizá sea lo mejor que tengamos y, después de todo lo que hemos pasado, tampoco nos vamos a cabrear si nos eliminan", señala, y concluye diciendo que, aunque él no lo crea, pueden ganar el título de campeones europeos de nuevo.