José Ramón de la Morena: "Ancelotti es seis años más listo y no es una norma que se dé en todos los entrenadores"

José Ramón de la Morena comenta en Más de uno que las portadas de los periódicos recogen el regreso de Ancelotti y su presentación ayer en Madrid. Aunque Ancelotti dice que es el mismo que en su última etapa en el club blanco, solo 6 años mayor, señala el periodista que es también seis años más listo. “Su actitud en esa rueda de prensa fue un alarde de astucia inteligente”, comenta, y añade que, aunque contestó a todo, no respondió a nada.

Recuerda De la Morena que le apretaron con la posible marcha de Sergio Ramos y le preguntaron si se imaginaba un Madrid sin Sergio, y dijo que tampoco se imaginaba un Madrid sin Ancelotti y que sucedió. Además, consciente de que no era la primera opción, se mostró igual de agradecido, y alabó a Zidane, del que fue maestro y padrino. "Habiendo ganado todo en las cinco ligas más importantes del mundo, Ancelotti no presumió de nada y se mostró humilde y sencillo", explica, asegurando que la humildad es una virtud que tienes que demostrar tú, porque los defectos te los encuentran los demás. "Ancelotti ya conoce al Madrid por dentro y ahora lo ha conocido por fuera, entrenando en otros clubes", considera.

Admite que todo eso es lo ha aprendido Ancelotti en estos seis años, y ha regresado conociendo el dialecto que se habla en los despachos de ese club, donde todo se oye y todo se sabe. "Estuvo inteligente Ancelotti ayer, no pidió nada ni exigió nada, lo que quería, que era entrenar al Madrid, ya lo tenía", señala, y añade que, seis años después, "Ancelotti es seis años más listo y no es una norma que se dé en todos los entrenadores que he conocido", concluye De la Morena.