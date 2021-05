José Ramón de la Morena: "Hay algún cable desconectado de esa Selección de Luis Enrique a nuestros corazones"

José Ramón de la Morena felicita en Más de uno al Rayo Vallecano, que va a jugar el PlayOff de ascenso a primera división, y manda su cariño al Logroñés y el Sabadell, que, tras un año en el futuro profesional, vuelven al infierno de la Segunda B. Además, recuerda a los niños de Villarreal, que se convirtieron en futbolistas hasta las 12 de la noche de ayer domingo. "Hoy, Bryan, ese niño hijo de una camarera con su padre en paro, ve su foto esta mañana en los periódicos deportivos y, bajo la fotografía, lee textos de admiración hacia él, que nos ilusionamos como sucesor de Iniesta o Messi. A la hora de soñar, los adultos somos más exagerados que los niños", asegura.

Además, comenta que hoy comienza la concentración de la Selección española, a la que se van a ir incorporando los jugadores españoles que han jugado las finales de la Europa League y la Champions. Asegura que, de los 14 jugadores de la Selección, la mitad han pasado por este torneo de los niños celebrado en el día de ayer. "Hay algún cable desconectado de esa Selección de Luis Enrique a nuestros corazones. No sé exactamente cuál, pero hay algo que aún no nos ilusiona del todo", comenta, y añade que es posible que a cada uno nos falte alguien, pero eso es lógico. "El peligro es que a nuestra Selección le faltemos nosotros, todo ese país que no hace mucho se ilusionaba cuando llegaban estas fechas de Eurocopa y Mundial", recuerda y asegura que el objetivo es ilusionarnos, pero que necesitamos que Luis Enrique y esa Selección tan suya nos ilusionen. "Está en su mano y hoy pueden comenzar a hacerlo", concluye.