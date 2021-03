José Ramón de la Morena: "El Barça ha comenzado a creer en sí mismo desde que Messi ha vuelto a bajar a la tierra"

José Ramón de la Morena reflexiona en Más de uno sobre la abultada victoria del Barcelona ante el Huesca. Asegura que el club azulgrana le dejó "una impresión de fuerza y poderío" y que han crecido en estos dos últimos meses. Además, explica que "el Barça ha comenzado a creer en sí mismo desde que Messi ha vuelto a bajar a la tierra y se ha aparecido a sus discípulos" y que ahora es un equipo que camina con paso decidido a por el liderato del Atleti, lo que indica que aún hay liga.

Por otra parte, recuerda que el Madrid deberá resolver esta noche la eliminatoria ante los italianos del Atalanta, a los que ganó por un gol, pero "no con brillantez ni superioridad". Explica que el club italiano se lo va a poner muy difícil al Madrid porque "no tienen nada que perder". Además, comenta que el Madrid está "en una nube negra de preocupaciones" a la que se ha sumado la lesión muscular de Hazard y el nudo en la renovación de Sergio Ramos. Concluye diciendo que deberían empezar a aclararse todos, empezando por Zidane, que decía ayer que podría darse el caso de que Cristiano regresara al Madrid. "Eso no es aclarar el futuro, sino generar más dudas, además, totalmente infundadas", explica.