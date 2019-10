José Ramón de la Morena: "Jorge Lorenzo ha ido de mal a peor"

Estaba leyendo esta mañana entre las crónicas y los artículos de las páginas de deportes, la caída de Jorge Lorenzo a los infiernos , un piloto 5 veces campeón del Mundo, tres de ellos en Moto GP, de un carácter, digamos, particular. Yo tuve cierto trato cercano con él, hasta que se sintió molesto cuando le pregunté en una ocasión por un detalle con la bandera española. Y él quiso ser tibio. No volvió a hablar conmigo. Pero tampoco ha habido muchas ocasiones. No ha vuelto a ganar. El azar es caprichoso, que decía Serrat, y Jorge Lorenzo ha ido de mal a peor , y con la misma moto que Márquez, ayer en Australia, Márquez era primero y Lorenzo último.

La misma Honda, con las medidas de cada uno, el mismo motor, con los reglajes que cada uno pida, pero la misma moto. Quizá lo que no han tenido es la misma infancia ni la misma formación, ni el mismo aprendizaje, no lo sé. Lorenzo lo achaca a la fractura de una vértebra que se produjo en Holanda; Márquez ha tenido muchas más caídas, pero tuvo más suerte, o cae mejor. Desde luego, al gran público, le cae mejor, salvando los talibanes de Rossi. Márquez provoca simpatías por su forma de ser sencilla y cercana, transmite naturalidad. Eso Jorge no lo tuvo nunca. Aquella idea de enseñarnos su casa en televisión, con modelos en bikini en la piscina, no le benefició mucho, aunque intentó justificarlo después.

Su última justificación ayer es que necesita una moto construida más a su estilo y forma de pilotar, y argumenta que la Honda actual está hecha para la forma agresiva de pilotar que tiene Márquez. Hay que ser muy ingenuo, o enfermizamente ególatra, para creer que Honda, a estas alturas, va a construir otro tipo de moto para ver si se adapta mejor al estilo de Jorge Lorenzo. Quizá es Jorge Lorenzo el que tendrá que adaptarse mejor a una vida diferente, que es la que llevan los que dejan de ganar.

