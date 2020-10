José Ramón de la Morena: "Me decepciona el final que está teniendo Bartomeu en el Barça"

Al tiempo que esta noche se inicia la segunda jornada de la Champions, con el Madrid en Monchegladbach, supongo que escarmentado Zidane de sus experimentos y pruebas, y el Atleti frente al Salzburgo, primero en la liga austríaca, con sus 5 partidos ganados, me intriga tanto como me decepciona el final que está teniendo Bartomeu en el Barça.

Acaba mandato este año y había convocado elecciones para el mes de marzo, pero la debacle en el final de temporada, perdiendo la carrera de la liga con el Madrid y cayendo en laChampions con la humillación del 8-2 frente al Bayern, más la crisis económica y la rebaja de contratos a sus empleados y jugadores, le pusieron en una situación inesperada que tampoco ha sabido resolver. Messi al oír el ruido de los platos rotos en el suelo se quiso marchar pero Bartomeu se lo impidió, y no perdió al mejor futbolista pero ganó al peor enemigo, porque Messi dejó claro con sus miradas y expresiones que no le perdona.

Y en esa situación le pusieron una moción de censura que firmaron los socios soberanamente con holgura, peo Bartomeu ahora se escuda en la pandemia y el estado de alarma para aguantar hasta el final y no salir a escobazos. Porque es eso, irte o que te echen. Y a Bartomeu los socios le quieren echar, y como él, por alguna razón teme dejar el club y las cuentas en manos ajenas, sin dejar todo atado y justificado, porque no le habrá dado tiempo a borrar las huellas y sabe que tiene enemigos vengativos, se agarra al sillón como si fuese suyo.

Anoche intentó justificar lo injustificable: no convoca la moción de censura porque las autoridades de la Generalitat le obligan a hacerlo el 1 y 2 de noviembre y no le da tiempo. A estas alturas esa justificación es una burla para los socios del Barça. Mal final, pero también mal futuro deja en herencia, porque quieren renovar contratos y cerrar acuerdos con la plantilla que a él no le corresponden, porque será otro presidente el que tenga que pagárselos, con dinero del Barça, sí, pero con el aval y el patrimonio de los que entren, y eso no es ético ni deberían permitírselo.

