José Ramón de la Morena, sobre el Barça: "Este victimismo ya no es creíble"

También la alarma ha saltado en el fútbol después que el Madrid ganara el sábado en el Camp Nou. Ganó porque se tomó el partido más en serio que el Barça, quizá porque le iba más, porque venía de un ridículo espantoso en la Champions, y el Barça se paseó el martes ante los húngaros del Ferenvaros, pero después de ganar todo lo que ha ganado el Barça en estos últimos 15 años, suena muy mal volver a echarse al monte en rebeldía contra los arbitrajes. Este victimismo ya no es creíble, porque la televisión ahora desnuda casi todo.

No es infalible, porque la polémica continúa y es innata en la pasión del propio fútbol, pero señalarse a sí mismo como los eternos perjudicados es una burla a la sociedad. Cada semana todos pueden quejarse de las interpretaciones en algunas de las jugadas que les han podido perjudicar, como el Cádiz ayer, en un gol que le anularon frente al Villarreal; o el penalti que le pitaron al Getafe con el Granada. Unas veces se interpreta de una forma y otras de manera distinta, pero desde luego no es siempre contra los equipos grandes como el Barça contra los que suelen ir los mayores errores interpretativos.

Me resultó esperpéntico leer el tuit de Xavi Vilajoana: "Un puto escándalo", dijo. Conozco a Vilajoana, es el responsable de la cantera del Barça, de los niños que sueñan ser futbolistas del Barça, siempre me pareció un hombre sensato, correcto y educado, y no me imaginaba una enajenación como la de ayer. Supongo que sería transitoria. Que se hable de "robo clásico" o que se intente esconder la verdadera problemática de esa plantilla, un avispero que ha alborotado Bartomeu intentado dividirles para alcanzar la orilla del mes de marzo sin ahogarse en la moción de censura, eso es arrojar humo a los ojos de los socios y seguidores del Barça para que no vean la realidad… y la están palpando.

