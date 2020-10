José Ramón de la Morena: "El Real Madrid ha perdido la seguridad y confianza con la que acabaron LaLiga en junio"

Una masa social y de aficionados, y seguidores de un club como el Real Madrid no tiene por qué aguantar una primera parte como la que jugó su equipo anoche frente al Saktar Donest. Porque no tienen ninguna excusa ni justificación. El fútbol, como todo juego, tiene un riesgo grande de estar influenciado por el azar, pero lo de ayer no fue azar ni mala suerte, fue actitud, preparación, intensidad y ganas de superar a un equipo inferior como el Saktar Donest, con un presupuesto cinco veces más bajo, tercero en su liga ucraniana, con el que se puede perder, pero de otra forma y con otra actitud. Ver el estado físico de algunos jugadores del Madrid, compitiendo en carreras y resistencia con los ucranianos del Saktar era demasiado esclarecedor, ese equipo no está bien, y han perdido la seguridad y la confianza con la que finalizaron la liga en junio.

En todo caso, nuestro fútbol no es ahora lo más fuerte de Europa como hace unos años. El Bayern anoche también fue muy superior al Atlético de Madrid, que salió con lo mejor que tiene, pero lo mejor del Atleti es inferior a lo mejor del Bayern.

Son los albores de la temporada, los equipos irán mejorando y evolucionando, pero todos, no solo los nuestros. Hubo un tiempo, no muy lejano en que nuestro fútbol tenía los dos mejores futbolistas del mundo, pero uno se fue. Y el otro quiere marcharse y juega enfurruñado esperando la ocasión de poder hacerlo. Y después tenemos un presidente en la federación que torpedea cuanto puede a nuestros clubs prohibiendo y acotando fechas a la televisión, que sigue siendo la que financia a los clubs. Malos tiempos y peores personajes

