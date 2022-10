La ínsula: El "razonable" sinsentido del bloqueo del CGPJ

El Partido Popular anunció ayer la suspensión de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aludiendo a que el presidente del Gobierno mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

Por parte del Gobierno, critican que el PP haya roto "la negociación de manera unilateral" y lamentan que las "fuerzas poderosas en la derecha más extrema" le hayan "doblado el pulso" a Alberto Núñez Feijóo, según las declaraciones de Félix Bolaños esta mañana en 'Más de uno'

Las posiciones del PSOE y el PP

Borja Sémper expone las razones y posiciones en juego de los dos partidos durante esta negociación. Por un lado, Se puede entender que el PSOE tiene una "necesidad imperiosa" de agradar a Esquerra, lo que pasa por la reforma del código penal para suavizar el delito de sedición.

Esto es un episodio más del escenario en el que está instalada la política española

Por otro lado, es comprensible la posición del PP al sentirse incómodo con esta reforma del delito de sedición. Para los populares es complicado acordar con el PSOE la renovación del CGPJ cuando a la vez se desmonta el código penal en satisfacción de los independentistas.

En definitiva, para Sémper este es "un episodio más del escenario en el que está instalada la política española".

"No entiendo nada"

Edu Madina, sin embargo, dice no entender nada; "no entiendo que a quienes seguimos defendiendo para la elección de los miembros del Poder Judicial se empeñen en quitarnos todas las razones".

Aún así, Madina se mantiene firme en su defensa: "son los representantes del pueblo los que deben ser parte de la elección de un órgano de Gobierno de uno de los tres poderes".

Sobre la reforma del delito de sedición, Madina considera un error pretender reformarlo con el apoyo de los últimos condenados por ese delito, en este caso, Esquerra. Sería mejor negociar ambas reformas por separado, a lo largo del año y medio que todavía tiene el Gobierno por delante.