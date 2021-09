La ínsula: "El gran puente a construir es el de la convivencia en Cataluña"

Como es habitual en nuestros "ínsulos", mantienen firme su propósito de tender puentes con La Cultureta. Por este motivo, debaten sobre los "puentes" creados entre Madrid y Barcelona esta última semana. "El concepto del puente no quiere decir que vayas a un lugar a no defender nada, sino que cuando no hay puente que cruzar, es difícil", comenta Sémper en relación al diálogo entre el Gobierno y la Generalitat tras la reunión celebrada esta semana.

Conflicto dentro de la sociedad catalana

Madina considera necesario "rendirle un último tributo de oportunidad a la palabra" para ver si se deja de hablar de "pulsos, referéndums ilegales, convocatorias de leyes de ruptura, etc". Tampoco hay que quitar el foco sobre el problema de convivencia dentro de Cataluña, puesto que no sólo hay un "conflicto" entre una comunidad y otra, sino entre los mismos independentistas. Por tanto, ambos consideran buenos los puentes con el Gobierno central, pero "el gran puente a construir es el de la convivencia en Cataluña", algo que les recuerda a lo ocurrido hace años en Euskadi.

"Merkel ha sabido dar una lección enorme de liderazgo"

Tras 16 años gobernando Alemania -la última etapa en un Gobierno de coalición con el partido socialdemócrata-, Angela Merkel no se presenta como candidata de su partido para las elecciones alemanas del próximo domingo. Ahora, las encuestas dan por ganador al partido socialdemócrata. Para Madina, en ella "residían las últimas luces de una política que se nos ha ido de las manos". Una de las claves del éxito de Merkel es una forma de hacer política cargada de verdad, coherente entre lo que uno piensa y uno hace, y "una forma de liderazgo disponible para las renuncias, algo para lo que nadie está disponible".

Por todo ello, Merkel "ha sabido dar una lección enorme de liderazgo", algo que se va a echar en falta por ser "el último gran liderazgo clásico que responde a principios políticos y no tanto a mercadotecnia", sostiene Sémper que considera a Merkel como la "última gran líder europea". Frente a los liderazgos muy volátiles y de constante contradicción, en ella hay una ruta, una idea y unos valores que defiende siempre con gran solidez.