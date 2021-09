Homenaje a 'Harry Potter': Entrevistamos a Merlín Gotazo, el mejor mago español

LEER MÁS Vuelve el instapoeta Mario Ródenas en defensa de los cuerpos no normativos

Hoy, día en el que el precio de la luz alcanza un nuevo máximo histórico, hablamos con una oyente a quien esta situación le está afectando especialmente. Se llama Luz Cardal y es la dueña de la zapatería 'Calzados Luz' en la localidad Mirasierra de la Franca. Nos llama porque está cansada de escuchar que "la luz ha subido los precios". Luz nos dice que quiere utilizar la radio como altavoz para aclarar que ella no ha subido ningún precio. "Tengo 2x1 en alpargatas y unos zapatos de rejilla de esos calaos que me han llegao preciosos. Bueno y unos tacones buenísimos, de los que hacen ruido incluso en los pisos que están dos plantas más abajo... ¡Y no los he subío de precio ni un céntimo! ¡NI UN CÉNTIMO!"

La escuela de magia española

Este año se cumplen 20 años de la primera película de la saga Harry Potter, 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Ayer mismo, el club de fans de este personaje organizó un evento virtual que se retransmitió a través de Internet para seguidores de todo el mundo, donde participaron varios actores de la película.

En 'Más de uno' nos hemos querido sumar a este homenaje hablando con uno de los representantes del mundo mágico más célebres de nuestro país. Iker Jiménez nos presenta a este personaje, "un caso incluso más sorprendente que aquel día en el que Alsina dio bien el número de teléfono". Nos referimos al director del colegio donde acuden a formarse todos los futuros magos y brujas en España: el Colegio Público de Magia y Hechicería de Nuestra Señora del Sagrado Cambiazo... Saludamos ya al director Merlín Gotazo.

En este colegio se aprenden clásicos trucos de magia como sacar monedas de las orejas de la gente, por ejemplo. Esto es considerado magia negra, porque ese dinero se saca en negro y no se declara a Hacienda. También enseñamos encantamientos de invisibilidad, para ello hemos contratado al profesor Salvador Illa.

Chita, el chimpancé con el corazón roto

En Amberes (Bélgica) le han prohibido la entrada en el zoo de su ciudad a una mujer, Addie Timmermans, porque tenía una “aventura”, una “relación” con un chimpancé. Según han explicado los gestores del zoo, esta relación tan especial dura ya cuatro años y está afectando a la forma de interactuar del chimpancé (un macho de 38 años que se llama Chita) con el resto de miembros de su entorno. Hemos hablado con Chita para que nos cuente qué tipo de relación tenía con Addie y cómo se ha tomado esta decisión.