HUMOR | LA QUINTA HORA

La equivocada interpretación de 'Sus ojos se cerraron' de Calamaro

Con nuestros humoristas Leonor Lavado, Agustín Jiménez, Goyo Jiménez y Borja Fernández Sedano hablamos con la princesa Leonor tras la celebración de los diez años de reinado de Felipe VI. Después del almuerzo, hubo una fiesta con una estrella internacional: nuestro reggaetonero Daddy Do. Además, charlamos con la psicóloga Teresa Fernández Reyes, que forma parte de la Cátedra Altas Capacidades CADIS destinada a analizar las áreas de inteligencia más desarrolladas por quienes se dedican al humor, y, en concreto, analiza las capacidades de Agustín Jiménez. Por último, coincidiendo con la actuación de Bruce Springsteen en Barcelona hablamos de las interpretaciones equivocadas que hacemos de las canciones más populares. Para ello, invitamos a un viejo conocido del programa; Ramón Espíndola, autor de canciones famosísimas como Paquito el Chocolatero, Reloj no marques las horas o el Waka Waka, pero sus letras a menudo no son bien entendidas. Con él analizamos la letra de canciones como 'Sus ojos se cerraron' de Andrés Calamaro, que realmente habla sobre el estreñimiento.