Cándida, de 'Gomaespuma', cumple 90 años: "Ya tengo más arruguillas"

Cándida, la tierna anciana a cargo de la sección de cine en el programa de Gomaespuma, ha cumplido 90 años y Guillermo Fesser ha querido felicitarla por todo lo alto. Por ello el periodista ha querido llevar a cabo la iniciativa "postales para Cándida" para la que ha pedido la ayuda de sus seguidores y fans.

Arráncale a Cándida una sonrisa

"¿Te hizo sonreír en la radio? ¿Te emocionó en su película? ¿Te enternecieron sus memorias? Cándida Villar cumple 90 años y me confiesa que se encuentra 'un poquillo arrugadita'" ha puesto en su cuenta de Twitter. "Por ello, se me ocurre que no puede haber mejor felicitación que mandarle mensajitos de cariño, en forma de postal y con sello de correos, como se ha venido haciendo toda la vida de Dios, para devolverle, de a poquito, las sonrisas que ella nos brindó en su día".

Además ha dicho que "Mejor una postal con foto del lugar en que te encuentres y, así, de paso, Cándida viaja al ver los paisajes".

"Arráncale a Cándida una sonrisa mientras disfruta leyendo felicitaciones al calor de su estufa de butano. No te preocupes por ser original. Lo importante es que Cándida sepa que te has acordado de ella. Mil gracias de corazón" asegura Fesser.