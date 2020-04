Buenafuente y Silvia Abril: "Cuando podamos salir de casa vamos a ser muy selectivos"

Carlos Alsina visita la casa de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en el especial solidario de Más de uno. Un Buenafuente un poco bronco nos recibe: "Visitar por la mañana a alguien que hace un programa de noche..., bueno, debería salir de ti saber que no es lo más apropiado". También conectamos por teléfono con un irritante Raúl Cimas .

Con la excusa de que es el cumpleaños de Silvia Abril y de que quiere felicitarla, Alsina se ha colado en casa del matrimonio de humoristas.

"Celebrar un cumpleaños en confinamiento es pasar una pantalla más", dice Buenafuente, que ha organizado una fiesta a Silvia Abril con videollamadas, ramo de flores... "He tenido un ramo de flores en un bidé desde el miércoles", explica Buenafuente. "Todo ha ido bien, yo me he hecho la sorprendida", asegura Silvia Abril. "Lo de Cruz Roja está muy bien, pero, ¿a dónde tiene que llamar la gente para mandarme regalos?", bromea Abril.

La nueva naturalidad televisiva que aporta tener que hacer los programas desde casa es innegable. Buenafuente se está replanteando que lo habitual sea hacer 'Late Motiv' desde su hogar. "El otro día hablaba con Bob Pop y nos planteábamos que ahora la gente se va a pensar muy bien lo de salir de casa... Porque como decía Mota, salir 'pa' ná es tontería...". "Cuando podamos salir de casa vamos a ser muy selectivos", asegura Buenafente.

Raúl Cimas ha irrumpido también en casa de Silvia Abril y Buenafuente mediante una llamada telefónica. "Durante esta cuarentena llamo a mis amigos para discutir", asegura el cómico. "Alsina, devuelva usted su carné de periodista... con la que está cayendo y monta usted este circo".

