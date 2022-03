HUMOR EN 'MÁS DE UNO'

Berilio Halógeno, el letrista de Rosalía que escribe las canciones con palabras al azar

Nuestros humoristas Leo Harlem, Agustín Jiménez, Jesús Manzano, Carlos Latre y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Hoy Jesús Manzano hace un repaso por los diferentes tipos de conductores que existen, como el desconfiado, que cierra el coche y no se acuerda nunca si ha cerrado o no, o el despistado que no quita los intermitentes o no sabe apagar el limpiaparabrisas trasero. Luego, como cada jueves, tenemos "comité de sabios" con Andrés Aberasturi, José Ramón de la Morena, Carlos Pumares, Jesús Quintero y Fernandisco. También, hablamos en exclusiva con el letrista de Rosalía tras 'Motomami': Berilio Halógeno. Con él, conocemos el proceso creativo que hay detrás de sus éxitos. Por último, Agustín Jiménez vuelve al programa con su grupo 'The Opening Boys' que cantan famosas cabeceras como la sintonía de las señales horarias, de informe semanal o del Tetris, entre muchas otras.