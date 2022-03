Historias de la radio: El recuerdo que se trajo Pumares de los Oscar de 1985

LEER MÁS Historias de la radio: El concierto de Frank Sinatra en el Bernabéu

Hoy hablaremos de los Oscar, pero no de los de este año, sino de la edición del 11 de abril de 1983. Tuvo lugar en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. Y hasta allí se desplazó por primera vez en su carrera... Carlos Pumares, enviado especial de la desaparecida Antena 3 de Radio, para retransmitir la entrega de premios de la Academia de Hollywood. Con él se encontraba el habitual corresponsal en la alfombra roja de aquellos años, Rafa Fernández.

El propio Pumares cuenta que aquel año tuvo que desarmar el teléfono del hotel en el que se encontraba... para hacer su crónica de la gala con el ITAME, un antiguo equipo de transmisiones de radio que consistía en abrir el teléfono con un destornillador y enganchar unas pinzas al cableado para conseguir envío y retorno con 4 hilos, según me han puesto en una chuleta.

En fin, esta era una buena alternativa cuando pedir una línea telefónica salía demasiado caro. Así retransmitió Pumares varios festivales de cine: los Oscar, Cannes, Venecia, Valladolid... por eso se le oía con ese sonido telefónico...

Pero volvamos a los Oscars. La auténtica anécdota que queremos contar esta mañana es que, Carlos Pumares, cuando fue enviado de nuevo a cubrirlos en 1985, se trajo un recuerdo de Los Ángeles: Muchos oyentes de su programa, 'Polvo de Estrellas', recordarán que se pinchaban muchas canciones, algunas muy conocidas y otras no tanto. De hecho, algunos de los oyentes que llamaban al programa pedían canciones que habían escuchado en alguna película.

¿Y cómo es que Pumares tenía estas canciones, cuando no había Internet? Pues es que al hombre le encantaba viajar a Reino Unido y Estados Unidos para comprar discos de música que no se distribuían por entonces en España.

Y el día que llegó a Los Ángeles para retransmitir los Oscar del 85, en una tienda vio un CD que le llamó la atención porque contenía un tema en el que salían muchos cantantes. “Esto va a gustar en España”, dijo. Así que lo compró, lo emitió esa misma noche y, cuando volvió dos días después a España, su técnico de sonido le dijo que eso “No se había escuchado nunca”. A lo que Pumares respondió: «¡Pues ponlo otra vez!».

Pues bien, se dice que aquella fue la primera vez que en España y seguramente en Europa, pudimos escuchar este tema que acababa de ser publicado en Estados Unidos, tan sólo unos días antes de la llegada de Pumares a la meca del cine. Y esa canción es... 'We Are The World'. Qué buen ojo tenía el Pumares...