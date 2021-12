Históricamente, el deporte, y concretamente el fútbol, ha sido un instrumento de propaganda para los regímenes totalitarios. Ocho años después del partido en el que Italia venció arbitrariamente a España en el mundial del 34, se jugó otro partido de fútbol en un escenario y unas circunstancias bien diferentes. Es el que enfrentó el 9 de agosto de 1942 a un grupo de futbolistas ucranianos, presos de guerra, contra soldados del ejército nazi. Fue el encuentro entre el Start Club de Fútbol y el Flakelf alemán, un equipo integrado por militares de la Luffwaffe.

Sobre qué ocurrió en ese partido y sobre las consecuencias que tuvo para los futbolistas ucranianos habla El partido de la muerte, un cómic que acaba de publicar Desfiladero Ediciones con dibujos de Guillem Escriche y guion de Pepe Gálvez. Aunque es la primera vez que esta historia se cuenta en un cómic, lo cierto es que la película Evasión o victoria, aquella en la Que Sylvester Stallone era portero y Pelé el delantero del equipo que derrotaba a los nazis, se basa en el mismo relato. No obstante, según comenta nuestro invitado Pepe Gálvez, lo que allí se contaba poco tuvo que ver con la realidad. "Evasión o victoria fue una película 'made in Hollywood', pero poco cercana a la realidad", ha señalado el escritor.

El Start FC

Pepe Gálvez ha explicado que "el Start FC lo creo un hombre que decidió reunir a hombres derrotados durante la guerra que, al fin y al cabo, no dejaban de estar marginados". Lo integraron futbolistas que antes de la guerra habían jugado en dos de los equipos más importantes de la capital de Ucrania: el Dinamo de Kiev y el Locomotiv de Kiev. Eran ex futbolistas que habían coincidido trabajando en una panadería y que, a la creación de una liga nazi, no dudaron en sumarse a la competición.

El Start FC disputó varios partidos a lo largo del año 1942 contra equipos formados por miembros de diferentes secciones de los ejércitos alemán, húngaro y rumano que ocupaban el territorio durante la operación Barbarroja derrotándolos a todos pese a las adversidades como la desnutrición que sufrían.

El partido de la muerte

El partido de la muerte es un cómic con dibujos de Guillem Escriche que narra el partido que enfrentó en 1942 al Start FC contra soldados del ejército nazi. Para garantizar la victoria nazi, el árbitro que se eligió para el encuentro era un miembro de las SS; además, los futbolistas del equipo ucraniano fueron advertidos sobre la inconveniencia y los problemas que les acarrearía ganar el partido. Sin embargo, los ucranianos no dudaron en hacer lo que mejor se les daba: jugar un buen fútbol y derrotar por 5 goles a 3 al equipo nazi.

Gálvez ha explicado que el cómic comienza con una jugada clave en la que uno de los jugadores, a portería descubierta, lanza el balón hacia la grada y que previamente se explica todo el contexto que rodea este partido ya que "si no lo explicábamos, sería difícil entender las jugada".

Lo cierto es que la derrota a los alemanes no les sentó nada bien. Las SS dieron por concluido el partido mediante las balas de sus pistolas. Varios futbolistas del Start cayeron abatidos en el mismo campo donde demostraron su superioridad ante la élite de quienes representaban a la raza aria. Quienes no fueron mortalemnte heridos fueron enviados inmediatamente a Babi Yar, un barranco que fue escenario de la masacre nazi. Más de 150.000 personas fueron exterminadas allí. Entre ellos, los jugadores del Start. Excepto tres, a los cuáles se les obligó a ser testigos del asesinato de sus compañeros.