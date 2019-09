Guillermo Fesser | Chasing the Moon, el documental con archivos inéditos sobre la llegada del hombre a la Luna II

Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Guillermo Fesser , nos sigue hablando sobre el documental 'Chasing the Moon', de Robert Stone .

Al principio a los astronautas no se les valoraba, estaban mal vistos se les llamaba como "Spam in a can", que significa "chóped en lata", nos explicar Fesser.

A Kennedy no le hacía gracia la idea de la llegada a la luna pero sí que esto se televisara, Kennedy entendió que en todos los hogares querían ver esto y gracias a eso se mejoró la televisión a pasos agigantados.

También nos cuenta que la llegada a la Luna no a vimos en directo nunca, fue una retransmisión y como solo llegaba sonido tuvieron que reconstruir las imágenes. Eran actores lo que veía la gente en la televisión.

Cuando llegaron entonces ya lo vimos en directo pero vimos la repetición nunca vimos la salida verdadera.

Lo que no se esperaban es que la imagen de aquella llegada a la Luna no fue la propia Luna sino la imagen desde allí de la tierra.

