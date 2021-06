Ximo Puig: "Estar en contra de los indultos no convierte a nadie en facha, igual que yo no soy bolivariano por estar a favor"

LEER MÁS La Comunitat Valenciana emite a partir de este lunes el certificado COVID Digital de la Unión Europea

A pesar de que el Gobierno insiste en que la decisión sobre los indultos a los presos independentistas no está tomada, todo apunta a que se concederán en las próximas semanas. Ante esto, no han dejado de sucederse reacciones a favor y en contra de esta medida de gracia. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, explica en Más de uno su postura a favor de los indultos puesto que favorecen el diálogo y el reencuentro entre ambos gobiernos.

"Los indultos no son un mensaje a los independentistas, sino a la sociedad catalana"

Puig es consciente de que "los indultos, por sí mismos, no van a solucionar nada", pero el hecho de concederlos "no es un mensaje a las fuerzas independentistas, sino a la sociedad catalana que mayoritariamente está a favor de los indultos". En procesos que afectan a la integridad territorial del Estado, el presidente valenciano apela a la confianza de los ciudadanos en la buena gestión que realizará el Gobierno.

Por el momento, Puig no considera que exista una solución alternativa a los indultos que lleven al diálogo: "Esto es un conflicto político y debe tener una solución política; sin diálogo no hay solución". Sin embargo, advierte que si se vuelve a incumplir la ilegalidad, "ya se conocen las consecuencias porque este es un ", pero ahora lo fundamental es "darnos una oportunidad".

Sobre la manifestación del próximo domingo en contra de los indultos que se celebrará en Colón, el presidente valenciano muestra su respeto hacia quienes no comparten su misma opinión: "Por estar en contra de los indultos no eres un facha, igual que yo no soy bolivariano por estar a favor". En este sentido, Puig aboga por "desdramatizar" las cuestiones políticas y rebajar el tono de los debates para llegar a consensos.

¿Qué ocurrirá si vuelve Puigdemont?

A Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, se le ha restaurado su inmunidad como eurodiputado y cabe la posibilidad de que vuelva a España. En relación a la actitud del Gobierno si esto ocurre, pues sigue en vigor la orden de detención de Puigdemont en España, Ximo Puig defiende que existe una diferencia fundamental entre Puigdemont y los líderes independentistas presos: "Puigdemont huyó y los otros asumieron su responsabilidad". Por ello, mantiene firme su posición a favor de la Justicia.

Calendario de vacunación

Los datos demuestran que el proceso de vacunación en España va a buen ritmo, algo que para el presidente valenciano es "la expresión del mejor éxito de nuestro país en los últimos años". En concreto, el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, desde donde se emite hoy el programa Más de uno, se ha convertido en un "vacunódromo" o centro masivo de inoculación de vacunas.

Valencia es una de las primeras comunidades autónomas que empieza a vacunar a personas no residentes en este territorio. En total, se ha vacunado a 100.000 personas, las cuales para recibir la vacuna, tienen que comunicarlo con antelación y llevar al menos un mes residiendo en la comunidad valenciana.

Ximo Puig pide al Gobierno la reposición de esas vacunas, pero insiste en que lo prioritario es que "cualquier persona acabe inmunizada, independientemente del lugar, lo que garantizará el éxito colectivo" y por ello, el Servicio Nacional de Salud debe garantizar la vacunación en cualquier sitio de España.