Ximo Puig, sobre la negociación con ERC: "Estoy convencido de que no va a haber ningún quebranto de la Constitución"

El presidente de la Generalitat Valencia, Ximo Puig, ha insistido en Más de uno en que en la negociación PSOE no se busca tanto un acuerdo de gobierno sino que lo facilite y se muestra convencido de que no se va a quebrar la Constitución. Responde a Moreno Bonilla que "no hay grados de españolidad en las CCAA" y sobre la entrevista en The Guardian es tajante "no se pagó".

Ximo Puig considera en Más de uno que de momento no hay acuerdo con ERC y afirma que no le incomodan las conversaciones sino que "no tengamos gobierno desde hace mucho tiempo".

Echa en cara al PP su "falta de generosidad" para resolver la situación y señala que en las actuales circunstacias la situación hay que verla como la oportunidad para solucionar el problema de Cataluña.

Insiste en que de lo que se trata al negociar con ERC no es tanto de llegar a un acuerdo de gobierno sino de que se facilite el gobierno y señala que no le incomoda porque está seguro de que no va a haber "ningún quebranto de la Constitución".

Sobre las palabras del presidente de la Junta de Andalucía sobre la negociación ERC en las que afirma haber notado "una gran incomodidad en aquellas comunidades autónomas que están fuertemente vinculadas al proyecto común que es España", Puig ha respondido que "no hay grado de españolidad en las comunidades ni índices de españolidad".

Añade además que cree que la polémica sobre la financiación desatada por Andalucía es "artificiosa y cínica"

El presidente de la Comunidad Valenciana ha respondido por último a la información que ha publicado ABC en la que se dice que mintió a los valencianos porque pagó la entrevista que le hicieron en The Guardian. En este tema ha sido tajante al decir que "no se pagó". Explica los importantes intereses que la comunidad tiene en Reino Unido, que sí se pagó "un librito y un encarte publicitario" pero la entrevista no.