'When and where', la aplicación que unas jóvenes españolas han creado para llegar seguras a casa

Lucía Fernández, Nuria Villoria y Sandra Caamaño son tres de las cinco chicas de Móstoles que han creado 'When and where' , una aplicación que ayuda a las mujeres a llegar a casa a salvo.

"Queríamos una App que pudiésemos usar día a día y que además ayudase a la gente", explican y recuerdan que como han vivido experiencias así y "lo han pasado muy mal", su intención era "ayudar para proporcionar más seguridad".

Asimismo, reconocen que se les ocurrió en el mismo momento de presentarse al concurso Technovation Challenge, en San Francisco, porque el caso de Laura Luelmo era muy reciente.

Por otro lado, aseguran que 'When and where' está "pensada para mujeres pero puede usarla cualquier tipo de colectivo" y cuentan cómo funciona, "detecta anomalías", si te has parado mucho tempo o te desvías del camino te pregunta si estás bien y, si la respuesta es negativa, manda un mensaje a tu contacto con la ubicación en tiempo real.