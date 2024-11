Iustitia Europa pedirá la imputación del presidente del Gobierno porque "existen indicios de responsabilidad penal"

A las nueve y media de la noche salió Víctor de Aldama de la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Desafiante, respondió al presidente del Gobierno por decir que todas sus acusaciones son falsas y aseguró que desmontaría con pruebas todo lo dicho en su declaración ante el juez Ismael Moreno ayer en la Audiencia Nacional.

Uno de los testigos en la Audiencia de la declaración de Aldama fue Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, una de las asociaciones que es acusación popular en el caso. En 'Más de uno', Pardo explica que Aldama desarrolló los informes de la UCO de una forma "nítida, clara, sin nervios, sin contradicciones" a través de sus vivencias personales durante estos años.

"Existe credibilidad" en las declaraciones de Aldama

Dichos informes de la UCO apuntan a una serie de "indicios de criminalidad" en la conducta no sólo de Koldo, sino de Ábalos e incluso del "número uno", Pedro Sánchez, explica Pardo.

"Lo que ha hecho Aldama es dar su versión, pero no sólo hablada ante un juez, sino que ha sido puesto en libertad", recuerda Pardo mientras insiste en que "existe credibilidad" en las declaraciones de Aldama.

Víctor de Aldama, en su declaración, reconoció los delitos cometidos, pero también reconoció que otros los cometieron. "Yo me voy a comer el marrón, pero no me voy a comer el marrón de los demás", resume en esta frase lo que dijo ayer Aldama.

Iustitia Europa pedirá la imputación del presidente del Gobierno

Luis María Pardo considera que en los indicios respecto a Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Nadia Calviño, etc, "hay una serie de hechos indiciariamente criminales que tienen que ser investigados".

En este sentido, adelanta que desde Iustitia Europa "vamos a pedir la imputación del presidente del Gobierno, de todos los ministros que nombró ayer Aldama y que se inicie una investigación para el esclarecimiento de los hechos", pues, en su opinión, "existen indicios de responsabilidad penal" en lo sucedido.

Asimismo, recuerda que todavía falta por entregar los teléfonos y ordenadores de Koldo y de Aldama, quien salió ayer de la cárcel asegurando que tiene pruebas y que las va a aportar. Por tanto, Pardo advierte: "a ver si lo que dijo ayer todo el PSOE, pasado mañana se tienen que retrotraer en lo que dijeron".

Querella contra Mazón por su actuación durante la DANA

La asociación Iustitia Europa también ha presentado una querella contra Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, por su actuación durante la tragedia de la DANA, que suma ya 221 fallecidos y siete desaparecidos.

"Mazón tiene que dar explicaciones de dónde estuvo cuatro horas y pico y de por qué no estaba en el Cecopi", asegura Pardo sobre unos hechos que considera "indiciariamente criminales" y pide que se investiguen.

Además, han presentado querellas contra Pedro Sánchez, Teresa Ribera y Fernando Grande-Marlaska por la no activación del estado de alarma, la no activación de la ley de protección civil.

"Cada uno tiene su responsabilidad en sus competencias", asegura el abogado, quien espera que la justicia actúe y decida si su conducta es "penalmente reprochable" o estamos ante "una irregularidad administrativa gravísima".