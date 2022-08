UAVAT denuncia el trato de las administraciones a las víctimas de terrorismo: "Son las grandes olvidadas"

Sara Boch, psicóloga forense experta en atender a víctimas del terrorismo y presidenta de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), ha atendido a Rubén Bartolomé en 'Más de uno' y ha lamentado la situación que atraviesan las víctimas de terrorismo en el quinto aniversario de los ataques en Barcelona y Cambrils.

"De 355 víctimas, el 60% de las personas han solicitado ayudas y un 40% no, porque no sabían que tenían derecho a ella. Eso es lo grave, no se puede atender a las víctimas si no sabes quiénes son", ha comentado Sara Bosch, que ha añadido que las víctimas han sido "las grandes olvidadas de este atentado", incluso las que no saben que se encuentran en una sentencia: "Son víctimas a medias".

La psicóloga ha afirmado que esta práctica es "habitual" y que el circuito que atraviesan las víctimas es "largo y duro", por lo que desde la asociación se han puesto al servicio de las administraciones para que informen a los afectados. "No informan, no localizan a las víctimas y los protocolos se tienen que mejorar muchísimo. No tendríamos que existir, por eso insistimos en que la Generalitat tenga al menos una oficina de atención a las víctimas, porque los heridos psicológicos no tienen dónde dirigirse".

En cuanto a una posible ley en este ámbito, reconoce que es "complejo", pero también que hay "errores que no son de voluntad, sino de trabajo": "Hay errores de sentarnos en una mesa y explicarlos. Nadie escucha y estar al lado de las víctimas es trabajar, no venir a un día de homenaje".