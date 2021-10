'El Triángulo', el podcast de Antonio Rubio en el que se destapa el lado oscuro de los GAL

LEER MÁS Operaciones inexplicables: La doble cara de Manglano

En Más de uno hablamos con el periodista de investigación, Antonio Rubio, sobre su podcast El Triángulo en los que revela el lado oscuro de los GAL en su lucha contra la banda terrorista ETA, ahora que se están conociendo los llamados "papeles de Manglano". El nombre del podcast viene porque en él recopila las voces de los verdugos, víctimas y el periodista que investiga.

Rubio explica que la intención de este podcast es llegar a las nuevas generaciones que no conocen esta parte de la historia, "los jóvenes no leen, si ellos no llegan a nosotros, lleguemos nosotros a ellos", dice. Por ello, ha creado este podcast de ocho capítulos en el que desvela todo lo que se sabe sobre estos años, en donde no solo el Estado y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estaban implicados, sino también la masonería. Considera que el Gobierno se involucra en cuanto manda a la "guerra sucia" a los miembros y cuerpos de seguridad.

Además, el periodista pone a disposición de la Audiencia Nacional toda esta información que ha recogido por si se puede reabrir algún caso, "si la Audiencia Nacional lo quisiera, yo estaría encantado de ofrecerle el material para reabrirlo", comenta.

Entre esta información, están los audios que ha conseguido, tras seis meses visitándolo, en los que Luis Morcillo le confiesa que asesinó a Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna.

Por otro lado, Rubio apunta que se ha destapado que algunos ministros, secretario de estado y otras altas esferas de la política se llevaban 5 millones de pesetas en negro todos los meses, "decían que era como un fondo de pensiones".

Asimismo, habla de cuando fotografió a Vera y Corcuera saliendo a las 15.00 horas de un banco en Andorra, y el segundo le dijo: "eres un hijo de puta deja de tocarme..." y le negó que hubiese ido a Andorra. Rubio asegura que más tarde publicaron la foto en la portada de el diario El Mundo. Además, justifica la veracidad de sus documentos en que le podría haber demandado cuando aseguró que se había comprado un chalet enorme y no lo hizo.