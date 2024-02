Los transportistas apoyan las reivindicaciones agrarias pero piden "circular libremente para realizar nuestro trabajo"

El sector agrario sigue en lucha en numerosos puntos de España. Las tres principales organizaciones agrarias -ASAJA, UPA y COAG- se unen desde esta mañana a las protestas del sector del campo que lleva días con marchas, tractoradas y cortes de carreteras para pedir mejoras laborales.

Estas reivindicaciones, aunque cuentan con el apoyo y solidaridad de otros sectores, están generando enfado entre los transportistas, quienes están teniendo grandes dificultades para realizar su trabajo con normalidad, llegando, en algunos casos, a producirse la quema de camiones durante las protestas.

"Solo pedimos que nos dejen trabajar"

Ayer el ministro de ministro de Transportes, Óscar Puente, se reunió con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) con el objetivo de analizar los retos del sector y su futuro, así como de la conflictividad que hay en las carreteras debido a las movilizaciones agrarias.

"Apoyamos las reivindicaciones, pero pedimos la posibilidad de circular libremente para realizar nuestro trabajo", solicita el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, quien informa que ayer hubo alrededor de 80.000 camiones colapsados en toda España sin poder llevar su mercancía a los puntos de destino.

Apoyamos las reivindicaciones, pero pedimos la posibilidad de circular libremente para realizar nuestro trabajo

Ambos sectores son esenciales y, en muchos casos los agricultores son los principales clientes de los transportistas. Por todo ello, "sólo pedimos que nos dejen trabajar", insiste el presidente de CNTC.

Por parte del ministro Puente no pudo garantizar que hoy estaría restaurada la circulación en todas la carreteras de España, aunque dio su apoyo moral. Mañana la previsión es que Zaragoza se colapse y los manifestantes no dejen pasar mercancías, por lo que "las perspectivas no son muy halagüeñas en este momento".

En desacuerdo con la descarbonización que propone Europa

En otro orden de cosas, en la reunión con el ministro también se trataron cuestiones acordadas en años pasados como la ley de la cadena de transporte, la problemática por la falta de conductores, la descarbonización "que nos afecta brutalmente en un sector como el nuestro", pues la de España es la segunda flota a nivel europeo -después de Polonia- en cuanto a transporte de carretera, que representa el 96% del total del transporte.

Al respecto de esto, Carmelo se muestra completamente en contra de las políticas de descarbonización y la velocidad que impone Europa. "Estamos en total desacuerdo con la velocidad que quiere imponer Europa a la descarbonización en el sector del transporte", sostiene el presidente.

El CNTC busca seguir negociando mejoras con el Ministerio

Desde el CNTC se mantienen optimistas para trabajar y avanzar en sus peticiones al Ministerio. Por este motivo, "no estamos de acuerdo con el paro porque, mientras haya posibilidad de seguir negociando y avanzando", prefieren mantener una actitud dialogante.

En definitiva, entienden la postura de los agricultores y sus reivindicaciones, pero "les pedimos que nos dejen circular para acceder a los puntos. Donde ellos terminan, es donde empezamos nosotros", finaliza.