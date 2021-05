Teresa Rodríguez carga contra el pacto antitransfuguismo porque está pensado para que nadie se mueva

LEER MÁS Teresa Rodríguez anuncia la refundación de Adelante Andalucía y su vuelta a las urnas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas Andalucía, y los ocho diputados que fueron expulsados del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz. Por el momento, el Tribunal tiene que pronunciarse sobre las medidas cautelares, entre las cuales se podría ordenar la readmisión de Rodríguez y el resto de diputados, que ahora son no adscritos, en sus puestos. Teresa Rodríguez explica en Más de uno que fue declarada tránsfuga y expulsada del grupo parlamentario y, posteriormente, recibió la expulsión también de Podemos.

En relación al transfuguismo, Rodríguez sostiene que no hay un criterio objetivo y que, en su caso, no realizaron ninguna de las cuestiones que comúnmente se tachan de transfuguismo. "Clásicamente un tránsfuga es una persona que, rompiendo la disciplina de voto de su grupo, provoca cambios en mayorías y minorías de las cámaras", explica Rodríguez, quien defiende que ellos no rompieron ninguna disciplina de voto, ni evitaron una moción de censura.

Nuevo concepto de tránsfuga

"Hay un nuevo concepto de tránsfuga que es todo aquel que tenga una posición crítica con la dirección del partido con el que se presentó a las elecciones", dice la líder andaluza a quien le parece "una absoluta locura" porque esto puede plantear la expulsión de los grupos parlamentarios a todo aquel que tenga una opinión diferente. Además de ser expulsados, decisión que tuvo el apoyo del PP, Ciudadanos y PSOE, también han cambiado el reglamento para que los diputados no adscritos no puedan presentar iniciativas legislativas.

El pacto antitransfuguismo, uno nuevo específico sobre el antiguo, concitó gran apoyo parlamentario en el Congreso y, en plena pandemia, todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo para cambiar el concepto de tránsfuga. De acuerdo a Rodríguez, esto ocurrió con motivo de la "partitocracia", por el cual las direcciones de los partidos puedan asegurarse obediencia absoluta de sus cargos electos y asegurarse de que no discrepan con las decisiones de las directivas.

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a llamar este pacto como "arreglar lo del sur", según desveló la periodista Isabel Morillo, y fueron unos de los impulsores de este pacto porque el partido andaluz había sido muy beligerante con el PSOE y trataban de crear una fuerza que estuviese de acuerdo al pacto de coalición entre los socialistas y el partido morado. Rodríguez explica que, en el caso de Ciudadanos, "ya se olían lo que venía dentro de su fuerza política" y, por ello también participó en la reforma.

Sin embargo, sostiene Rodríguez que, cuando llega la hora de aplicarlo, nunca se denomina tránsfugas a quienes lo son porque "como siempre beneficia a un partido de los que firman el pacto, nadie dice nada", dice en relación a la moción de censura en Murcia. "A los únicos a los que nos van a aplicar esto es a nosotros precisamente porque no somos tránsfugas", se queja la líder de Adelante Andalucía.

La "refundación" de Adelante Andalucía

La líder de Anticapitalistas Andalucía anunció ayer, junto a otras cuatro formaciones políticas, que el próximo 26 de junio se celebrará una "asamblea de refundación" para constituir un partido de coalición de "obediencia andaluza" con el que se presentará a las elecciones autonómicas, generales y municipales sin Podemos ni Izquierda Unida.

Según ha comunicado Teresa Rodríguez, con esta "organización autocentrada en Andalucía" pretenden trasladar las cuestiones, problemas y reivindicaciones andaluzas al Congreso de los Diputados, igual que ya lo hacen formaciones de Navarra, Valencia, País Vasco, Galicia, Teruel, etc. Así, pretende construir "un partido andaluz que ponga el centro aquí y que dialogue con otras fuerzas similares".