"No tiene sentido hacer planteamientos políticos que no llevan a ninguna parte"

Durante su entrevista en Más de uno, Santi Vila, asegura que tras el procés, "difícilmente vamos a volver a ver que en Cataluña se tomen decisiones por la vía unilateral" ya que "se ha aprendido la lección y ni en lo simbólico tiene sentido hacer determinados planteamientos políticos que no llevan a ninguna parte".

Además, considera que el camino correcto hacia la autodeterminación "es el predica el PNV, hay que ir ensanchando la base" y volver a la senda del diálogo. Por lo que descarta continuar con la vía de la violencia y cortes en las carreteras. Aunque recuerda que "el voto en Cataluña sigue siendo muy emocional" y "en la medida que tengamos muchos políticos en la cárcel o fuera de España para afrontar las consecuencias judiciales del procés a su manera, inevitablemente el voto va a seguir siendo muy emocional".

Por ello, Vila aporta una posible solución para evitar más crispación en Cataluña, "si tenemos claro que en España, sobre todo, Barcelona y Madrid son las dos grandes ciudades que juegan en primera división, igual el impacto económico, social y cultural de la presencia del Estado de Madrid habría que compartirla un poco con Barcelona". "Eso podría ser muy catártico, porque la impresión para muchos catalanes es que no hay estado en Cataluña", declara.

"Mi discrepancia política con Puigdemont es total"

En cuanto a Carles Puigdemont, el ex conseller confirma que, como en una tragedia griega, a veces un líder tiene que tomar una decisión que si acierta se queda solo, o se equivoca y se queda con los suyos, y Puigdemont optó por la segunda. "Era imposible que tomara la decisión que yo le recomendaba, le decía que no daba más de sí, que había que echar el freno para evitar el choque constitucional", recuerda y expone que "se había cometido la imprudencia de eludir el punto de vista de la política profesional y trasladarlas a la calle".

Asimismo, asegura que "Oriol Junqueras y Puigdemont se miraban de reojo para ver quién iba a quedar bien ante la opinión pública catalanista". En ese momento, dice que sus posiciones de echar el freno se vieron muy cuestionadas.

Sobre su relación personal con Puigdemont, dice que sí existe una discrepancia política total, porque "está convencido de que España es como Turquía, una pseudodemocracia", sin embargo, él no está de acuerdo, "no sé si Cataluña es como Lituania, lo que sí es seguro que España no es como la URSS". Aunque sí "empatiza mucho con el dolor que sufre, tampoco es un regalo irte a Waterloo para un mediterráneo y ver que a las 16.00 horas hay una niebla que no ves a tu vecino".

"El 9N hubo un proceso de quiebra de confianza total"

Por otro lado, asume su responsabilidad al no haber sabido traducir todo lo que negociaban con el Gobierno de Mariano Rajoy en garantías públicas. "La incapacidad mía y de mis interlocutores en Madrid de dar publicidad y seguridad a aquello que habíamos conversado en privado, es verdad que se nos llevó por delante", comenta.

Vila insiste en que después del 9N hubo "un proceso de quiebra de confianza total", por lo que apuesta por "desinflamar y retomar ese marco de confianza mínima".

Causalidad del procés

También considera que se tras el 9N, se rompió "el ordenamiento constitucional" y más de dos millones de catalanes dejaron de sentirse amparados, "no se sienten representados por el estado, no se sienten españoles".

El ex conseller también se pronuncia sobre la causalidad del procés y es que afirma que, según defiende en su libro, "lo que ha pasado en Cataluña no es tan original y responde a un mundo de inseguridades de las clases medias". Cree que, hasta ahora, las clases medias vivían acomodadas, pero actualmente "constatan que sus hijos y nietos, aunque van a estar infinitamente mejor formados que ellos, no van a tener las mismas seguridades" y la manera de garantizarlo es la vía del procés, ya que se tiende a buscar un culpable y en este caso "de día y de noche, la culpa es de Madrid".

Aquí puedes ver la entrevista a Santi Vila en Más de uno