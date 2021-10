La respuesta de Iván Redondo a Alsina sobre si Yolanda Díaz puede ganar las próximas elecciones

El ex director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha respondido a sobre si con los datos que él maneja, Yolanda Díaz podría ganar las elecciones.

"Es una opción perfectamente viable"

Sobre si Yolanda Díaz podría ganar las elecciones, Iván Redondo ha dicho que "lo que mueve la economía es la confianza y lo que mueve la política es la expectativa, y hay expectativa, es una opción perfectamente viable". Después, ha explicado que esta opción -la de que Yolanda Díaz pueda ganar las elecciones al PSOE- hay que saber organizarla.

Redondo analiza cómo la opción de que Yolanda Díaz pueda ganar las elecciones si se tienen en cuenta las siguientes cuestiones: "Hay construir un movimiento amplio, porque tienes que saber si vas a estar solo a la izquierda del PSOE o vas a ampliar; Podemos tiene que tener un papel y hay que saber que el bipartidismo no va a volver, si el PP gana las elecciones gobernará con Vox".

Responde a si cree que sería bueno que Yolanda Díaz fuera presidenta del Gobierno

A la pregunta sobre si cree que sería bueno para España que Yolanda Díaz fuera presidenta del Gobierno, Redondo ha respondido que "no conozco el programa ni la candidatura, que no está anunciada, y de momento es una expectativa, eso no se puede contestar en este momento".

Por supuesto que los españoles estarían dispuestos a votar a una mujer para ser presidenta del Gobierno

Sin embargo, el ex director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez dice que otra cosa sería preguntar si España está preparada para tener a una mujer presidenta del Gobierno, a lo que responde que "por supuesto que sí" y que "los españoles estarían dispuestos a votar a una mujer presidenta".