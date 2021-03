El residente más madrugador de la Residencia de Mayores Villaviciosa de Odón confiesa cómo la vacuna ha cambiado su vida

Un año después de la pandemia, emitimos Más de uno desde la Residencia de Mayores Villaviciosa de Odón para conocer cómo están viviendo desde allí la vuelta a la normalidad tras la vacunación de los residentes.

Hablamos con Antonio Peralta, el residente más madrugador del centro de ancianos, durante su paseo matutino por el jardín. Confiesa que suele madrugar mucho y que hoy se ha despertado a las 6:45, aunque admite que la mayoría de los días suele quedarse en la cama oyendo la radio, "principalmente a vosotros".

Cuenta que lo que más ha echado de menos ha sido poder salir a la calle y ver a la familia, además de hacer cosas fuera. Comenta que le gusta mucho hacer deporte y que ahora, gracias a la vacunación, puede volver a jugar al golf en un campo rústico que hay en Pozuelo, con otras personas mayores. "Lo pasamos muy bien, hacemos ejercicio, no nos cuesta dinero y evitamos hablar de política, religión y fútbol, así que no hay discusiones", bromea. "El único deporte del que hablamos es de tenis, con Rafa Nadal no hay dudas", señala.

Además, recuerda el peor momento que vivió durante la pandemia. "Mi mujer y yo estábamos encerrados y se te hacían los días eternos", asegura, y añade que era muy duro solo poder hablar con sus hijos por teléfono. Sin embargo, se siente afortunado, pues tuvieron la suerte de no tener el coronavirus durante todo este tiempo.