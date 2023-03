Ramón Barea: "Yo siempre pido que me nombren como actor"

La pasión de Ramón Barea por el teatro tiene sus orígenes cuando era muy pequeño. Su hermano, siete años mayor, actuaba en la obra de José Zorrilla 'El puñal del godo'. Era una representación escolar, realizada por los niños y adolescentes del colegio, y en la que su hermano, Pedro, era el protagonista: Don Rodrigo.

Ramón escuchaba hipnotizado admirando el talento de su hermano. Y en aquel entonces, de pequeño, decidió que de mayor, él también se subiría a un escenario y se dedicaría a la interpretación. Quería ser actor, y lo consiguió.

Un "jovencillo" autor con un grupo de teatro independiente

Además de actuar en muchas series y películas -una de las últimas más famosas 'Cinco Lobitos'-, Ramón Barea también es Premio Nacional de Teatro, y ha dirigido y escrito numerosas obras teatrales. "Visto así, impresiona", dice en 'Más de uno', pero asegura que todos esos logros ha hecho "muy poco a poco, de una manera muy natural".

De sus inicios, él mismo se recuerda como "un jovencillo autor que montó un grupo de teatro independiente" para hablar de temas que no eran tratados en otras obras, como la vida en la cárcel. Como no se hablaba de estos temas, "te ves escribriendo, como no hay nadie atrevido en la compañía, te ves dirigiendo", resume Barea de su trayectoria.

Por encima de todo, actor

Poco a poco, a lo largo de su vida Barea fue desplegando su talento en otros ámbitos como el cine y la televisión, y ahora, se encuentra actuando, dirigiendo y haciendo cine. A pesar de su variedad de aptitudes, Barea asegura que siempre pide que se le denomine actor por delante de director o autor.

'Pabellón 6', una sala de teatro

Desde hace 10 años, Ramón Barea, junto con otros actores y actrices, tiene una sala llamada 'Pabellón 6', donde se producen y presentan obras de teatro. Según explica, la mayor parte de los espectáculos producidos en 'Pabellón 6' no tienen derecho a acceder a los premios Max porque los autores de las obras han cedido los derechos a la propia compañía, al equipo de trabajo o a la sala.

Cuando se renuncia a los derechos, la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) considera que ese montaje no reúne los requisitos necesarios para optar a dichos premios y, por tanto, no les nominan.

Los premios competitivos siempre me han parecido malvados, perversos

A Barea, sin embargo, la idea de competir por unos premios no le seduce. "Los premios competitivos siempre me han parecido malvados, perversos", dice el actor mientras desea que hubiese un acto donde se recomendase ver las distintas películas por diversas razones, "en vez de decir quién ha ganado y quién ha perdido".

'La lucha por la vida' es una coproducción del Teatro Arriaga de Bilbao y del Teatro Español que viajará por toda España, empezando por el País Vasco y pasando por Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, etc.