Ramón Alzórriz: "No digo que Bildu sea un partido progresista, sino que tiene políticas progresistas"

Ayer se confirmaba que el Partido Socialista de Navarra (PSN) había acordado con EH Bildu apoyar su moción de censura para retirarle la alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN y en el cargo desde el 17 de junio, tras las elecciones municipales del 28 de mayo.

La moción, que contará con los votos del PSN, convertirá al candidato de Bildu, Joseba Asiron, en alcalde de Pamplona, quien ya lo fue entre 2015 y 2019. En principio, los socialistas no entrarán en la junta de gobierno, pero sí han firmado un pacto de principios éticos, valores y proyecto de ciudad.

Un pacto con Bildu "para desbloquear Pamplona"

El secretario de organización y portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, niega que su partido haya cambiado de opinión después de hacer alcalde de Pamplona a Asiron. "No hemos cambiado de opinión", sostiene, pero defiende que, tras los meses de gobierno de Ibarrola, han tomado la determinación de realizar "un acuerdo político con EH Bildu con compromisos éticos basados en principios y valores democráticos y constitucionales".

En opinión del socialista, "para desbloquear Pamplona y llevar a cabo proyectos de ciudad que está demandando la sociedad de Pamplona, debemos dar un paso adelante porque quien ostentaba la alcaldía, había paralizado los proyectos municipales". Por ello, defiende este acuerdo con Bildu para "cambiar el rumbo de nuestra ciudad".

Valora que Bildu esté "empezando a hacer un recorrido ético"

Alzórriz valora positivamente que "la izquierda abertzale está empezando a hacer un recorrido ético" y alude a las declaraciones de Otegi en octubre de 2021 condenando el daño causado por el terrorismo de ETA. Además de esto, con el actual acuerdo político "han firmado que van a evitar generar situaciones de humillación y que trabajarán por la memoria la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA".

Por lo tanto, admite que todavía "les falta un recorrido ético por realizar" y por eso no gobernarán con ellos, pero ya se están dando los primeros pasos hacia el reconocimiento de la responsabilidad de la izquierda abertzale durante el terrorismo de ETA.

"Hay que dar una oportunidad a la convivencia"

Como socialista navarro, Alzórriz sufrió el terrorismo etarra -"somos víctimas de ETA", dice de los socialistas-, pues durante cinco años tuvo que llevar escolta y "he tenido que llevar a mi hija a la escuela mirando los bajos del coche, pero eso ya no pasa". El líder socialista asegura que "la democracia venció a ETA hace más de 12 años y ahora estamos en paz", algo que no sucedía en cien años, dice haciendo referencia también a la dictadura y la guerra civil.

Actualmente, considera que "hay que dar una oportunidad a la convivencia", aunque eso no significa olvidar o pasar página, sino "trabajar por marcos de convivencia donde se reconozca el daño causado, donde se admita que nunca debió producirse y donde trabajemos por el reconocimiento y reparación de las víctimas de ETA.

Dar la alcaldía a Bildu es "una operación arriesgada"

Para Alzórriz, se trata de "una operación arriesgada" al dar la alcaldía a Bildu, la izquierda abertzale "con la que hemos tenido muchísimas diferencias y conflictos durante muchos años de un calado muy grueso".

Sin embargo, la sociedad tiene que ir asimilando la noticia y critica que "siempre pasa lo mismo cuando a la derecha le quitas los marcos de gobernabilidad", pues comienzan los exabruptos, los insultos, las mentiras y las manipulaciones.

En definitiva, insiste en que los socialistas "no traicionamos a nadie, avanzamos en una sociedad igualitaria y en una convivencia entre diferentes bajo los parámetros democráticos y constitucionales". Al hilo de esto considera que el PSOE está trabajando para que la izquierda abertzale se incluya en el marco constitucional, institucional y democrático.

¿Es Bildu un partido progresista?

Ante la pregunta de si Bildu es progresista, afirmación que realizó ayer en el Congreso el ministro Óscar Puente, Alzórriz aclara: "yo no digo que Bildu sea un partido progresista, digo que tiene políticas progresistas en determinadas cuestiones", como son las políticas sociales.

Sin embargo, en otros asuntos, como es la independencia de Euskal Herria, "no son progresistas", e insiste en defender "una Navarra dentro de España y mirando a Europa, una Navarra con su régimen foral dentro de la Constitución española".

A pesar de todo, el PSN trata de "buscar puntos de encuentros que nos unen", como son las políticas sociales, "en las que sí son progresistas". Por ello, los socialistas han pactado con EH Bildu los presupuestos, donde "hemos marcado unos parámetros progresistas en mejora de los servicios públicos en toda Navarra".

Dentro del acuerdo también han incluido un marco institucional claro, un respeto a la ley de símbolos de Navarra, un plan de convivencia, que los Sanfermines se despoliticen o que el euskera se fomente desde la voluntariedad y no desde la imposición.