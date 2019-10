Raimundo Prado, sobre la sentencia del procés: "Es la aplicación del Estado de Derecho y nadie debe estar por encima de la ley"

portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, analiza en Más de uno la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, "es la aplicación del Estado de Derecho y nadie debe estar por encima de la ley", comenta y añade que "el TS ha entendido que son culpables de esos delitos". Además, explica que "lo que viene a manifestar el tribunal es que esa violencia no ha sido estructural, que un acto aislado no es suficiente y que la violencia que se ha ejercido no encuadra en el tipo de rebelión en el sentido de querer derrocar el sistema constitucional español". Por otro lado, apunta que también se juzga que se hayan "destinado fondos públicos a fines que no eran los adecuados".