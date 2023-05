La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura: "No es un buen acuerdo para los jueces"

Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han desconvocado la huelga indefinida tras llegar a un acuerdo con los Ministerios de Justicia y Hacienda. La única que no se ha sumado a este pacto es la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Por ello, hablamos en 'Más de uno' con su presidenta, María Jesús del Barco, que explica los motivos por los que descartan este acuerdo.

"No nos sumamos al acuerdo porque nos parece manifiestamente insuficiente", confirma Del Barco, que recuerda que la convocatoria de huelga se realizó, conjuntamente entre todas las asociaciones excepto JD, porque habían sufrido una notable pérdida del poder adquisitivo.

Parece que nosotros nos conformamos con una subida inferior al 7%

A lo que se le añade que a los letrados de la Administración de Justicia se les ha subido el salario entre el 10 y el 15%, dependiendo de la categoría de los funcionarios. "Parece que nosotros nos conformamos con una subida inferior al 7%", comenta la presidenta de la APM. Por ello, descarta firmar el acuerdo porque sería "renunciar" a todo lo que han pedido.

Además, María Jesús del Barco aclara que los Gobiernos no estarían obligados a convocar una reunión en la que se hace una revisión de su salario, por lo que si firman habrán "asumido esta subida para cinco años" y ahí se quedan "congelados". "Es cierto que el acuerdo habla de sucesivas reuniones, pero teniendo en cuenta que hemos tenido que poner una demanda y hacer una convocatoria de huelga para que nos convocaran desde el año 2003, pues qué quiere que le diga, a mí este tipo de acuerdos firmados por escrito me cuesta mucho creérmelos, me parece que es hacer un acto de fe casi religioso", declara.

Asimismo, Del Barco matiza que no han desconvocado la huelga, pero sí la han suspendido sin fecha a la vista de las negociaciones. "Vamos a ver qué pasa ahora, vamos a ver si es verdad que el Ministerio nos va a seguir convocando para recuperar el poder adquisitivo perdido en otras materias que también eran objeto de reclamación", dice.

La presidenta de la APM insiste en que este acuerdo "es un error y desde luego lastra la recuperación del poder adquisitivo de los jueces durante unos cuantos años. No me parece un buen acuerdo para los jueces, me parece un buen acuerdo para el Ministerio".

Ley de paridad

Sobre la ley de paridad, Del Barco recuerda que con la ley actual la Ley Orgánica del Poder Judicial son los políticos los que eligen en el Congreso y Senado a los 20 vocales, por lo que "es factible conseguir esa paridad". Sin embargo, recalca que desde la APM llevan "años pidiendo lo que dice Europa", que a los 12 vocales de procedencia judicial los elijan los jueces y una vez sea así, se active un mecanismo que garantice la igualdad entre hombres y mujeres.

Aún así, María Jesús del Barco muestra su incredulidad ante esta situación porque "son los hombres los que siguen presentándose a estos puestos", como ocurre con Pedro Sánchez que se vuelve a presentar para presidente del Gobierno. "A veces predicamos para fuera, pero no lo aplicamos para nosotros mismos", comenta.

Destaca que "hay que ver si las personas designadas para cargos tan importantes tienen méritos y capacidad suficientes". Aunque, en la carrera judicial son mayoritariamente mujeres, "a lo mejor la cuota de paridad la tenemos que poner para los hombres", concluye.