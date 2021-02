Pepe Álvarez: "El SMI hay que subirlo en nuestro país, no hay razón para no hacerlo"

En la jornada en la que los sindicatos se van a manifestar, en todas las capitales de provincia, para pedir al Gobierno que suba el Salario Mínimo Interprofesional y que proceda a la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones, Carlos Alsina habla en Más de uno con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Los sindicatos aseguran que los compromisos del Gobierno de coalición no pueden quedar postergados por culpa de la crisis sanitaria y económica.

Álvarez explica que esta primera movilización sindical contra el Ejecutivo PSOE-Podemos, bajo el lema "Ahora sí toca", defiende los derechos de los trabajadores y la subida del SMI para que "los efectos de la pandemia sean los mínimos", ya que "en estos momentos hay mucha miseria". Recuerda que "hay muchas personas que no tienen ingresos" y esto se debe al mal funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital porque "la burocracia impide que casi 800.000 personas solicitantes puedan tener acceso a esa pensión".

Además, el secretario general de UGT confirma que su intención es que el Gobierno de coalición "vuelva a la mesa de las negociaciones con la patronal para hablar de la derogación completa de las reformas laborales". También señala la importancia de la subida del SMI porque "no hay ninguna razón para no hacerlo" igual que han hecho en otros países europeos y critica que en "nuestro país los sectores que más tocados van a estar por la subida del SMI son los que no han padecido de manera muy importante la crisis del covid" como son el de la Agricultura, dependencia y Función Pública. Por otro lado, también solicitan que el Gobierno vuelva a la mesa de las pensiones en el acuerdo de 2011.

En cuanto a las declaraciones de Carmen Calvo en las que afirmó que no era partidaria de subir del SMI todavía porque en España se había incrementado un 29% en los dos últimos años, Pepe Álvarez le remite al caso de Portugal, que lo ha subido más que nuestro país o el de Alemania, "está por encima de los 1.500 euros va a proceder al aumento del salario del 2,5%".

¿Cómo van a medir el éxito de la movilización?

Sobre la manifestación de este jueves, Álvarez apunta que se trata de "una movilización en la que el éxito no se puede medir en función de las personas que han participado" ya que "el éxito está garantizado en la medida que las concentraciones tienen como objeto decirle al Gobierno que estamos aquí". Así que al contrario de lo que ha sucedido en años anteriores, ya no se contará el número de manifestantes por razones sanitarias debidas al coronavirus.

Asimismo, el secretario general de UTG propone elaborar en los próximos días un calendario permanente de movilizaciones que le recuerden al Gobierno "cada día, cada mes, cada semana que tiene una deuda con una parte importante de los trabajadores, que son los que menos tienen en nuestro país".

"Si no hay condiciones, no va a haber Semana Santa"

Aún así, Pepe Álvarez se muestra optimista en cuanto al calendario de vacunación y la posibilidad de llegar en mayo a una situación de "cierta normalidad" que les permita hacer las manifestaciones de manera normal. Por ello, explica que está de acuerdo con la ministra Reyes Maroto respecto a la Semana Santa, "no se trata de generar expectativas", dice, "pero tampoco de generar una situación de frustración para la sociedad, aunque todos somos conscientes de que si no hay condiciones, no va a haber Semana Santa".

"El trabajo de los riders es claramente por cuenta ajena"

Respecto a la regulación de las condiciones laborales de los riders, Álvarez critica que en el Gobierno "este estilo de negociación siempre está a punto, pero nunca se recoge". Sostiene que llevan un periodo muy largo de negociaciones porque "este es un Gobierno que escuchas a los ministros, parece que todo se solventa, pero el BOE no aparece nada".

Para defender su postura el secretario general de UTG se apoya incluso en una sentencia del Supremo en la que establecen que "el trabajo de los riders es por cuenta ajena y no puede ser por cuenta propia. Y confirma que, tras la reunión en el Ministerio, ha quedado pendiente que el Gobierno les envíe el último borrador en el que se basarán para hacer el decreto ley para corregir "esta anomalía".