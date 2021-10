La patronal de las empresas eléctricas niega estar recibiendo el exceso de beneficios determinados por el Gobierno

LEER MÁS El Gobierno reducirá los beneficios de las eléctricas para bajar la factura de la luz

El incremento del precio de la energía ya está teniendo su efecto en la inflación y en otros parámetros económicos. En su última actualización, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía española hasta el 5,7% del PIB.

De igual manera, las empresas eléctricas muestran su preocupación: "las empresas eléctricas están preocupadas por el aumento del precio de la luz que se está produciendo durante todo el verano", sostiene Marina Serrano, presidenta de la Asociación de empresas de la energía eléctrica (AELEC).

"Las eléctricas no cobran el precio que aparece en las noticias"

El real decreto ley planteado por el Gobierno contemplaba, entre todas sus medidas, la aminoración del exceso de retribución de las compañías eléctricas. "Esto está basado sobre un supuesto beneficio que no se ha producido y, por tanto, está produciendo unas consecuencias más profundas que no se preveían", explica Serrano mientras insiste en que "no se cobra el precio que aparece en las noticias todos los días porque el precio está pactado desde hace un año".

En este sentido, la patronal advierte que la aplicación estricta del real decreto ley tendrá un impacto negativo en las compañías eléctricas porque hay un descuento "de unos beneficios que no son reales". "Esos beneficios no existen, es un tema más teórico que real", mantiene Marina Serrano.

Negociación y propuestas para abaratar los precios de la luz

La Asociación de empresas de la energía eléctrica quiere "ser parte de la solución" y, por ello, están proponiendo medidas para poner fin a esta situación. "Se están planteando propuestas para que la volatilidad del mercado no afecte a los consumidores vulnerables ni a los consumidores industriales", añade sin entrar en detalles sobre la negociación para abaratar los precios.