La particular manera de ver la radio de Ángel Carmona (RNE): "Es color"

El autobús de Onda Cero en su recorrido por la capital con destino final la Biblioteca Nacional se encuentra con el locutor Ángel Carmona, de Radio Nacional de España. Carmona referente de la radio española ha agradecido a Alsina y al equipo de Onda Cero "juntarnos a todos".

¿Carmona que ha aportado a la cápsula del tiempo?

El Autobús de "color verde" recorre Madrid y visita a los referentes de las 3 principales radios. Todos depositan en la Cápsula del Tiempo diferentes objetos que permanecerán en esta caja durante 25 años. Un día muy espacial y lleno de color en la celebración del día de la radio.

Ángel Carmona, como no podía ser de otra manera, ha revindicado el papel de la radio, afirma que la radio es color y cuenta que hacen sus programas con camisetas hawaianas: "la radio me ha cambiado la manera de vestir". Ángel Carmona ha dejado una de las camisetas hawaianas y unas zapatillas ilustradas con su propia cara en la Cápsula del Tiempo, objetos cargados de colores cálidos que no se verán hasta 2050.

Pero aún hay más, Carmona se ha animado a confesar que, se quedó con el primer micrófono con el que hizo su primer programa de radio. "me dio tanta pena terminar y pensaba que se acababa mi vida con la radio, que el micrófono fue robado. Cuando terminé mi última práctica de radio tiré de cable y me lo llevé. Un micrófono que funciona y que también se queda en la cápsula del tiempo, "pensé que no iba a hacer más radio en mi vida y ahora la radio es mi vida". Alsina y Carmona entre risas han recordado algunos momentos de su carrera profesional porque si hay algún momento para juntarlos a todos ese es el día de la radio.