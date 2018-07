Pablo Iglesias: "Para llegar a un acuerdo con el PSOE tenemos que estar nosotros por encima"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, niega en Más de uno sentir "cansancio" alguno a dos meses de los comicios generales . Afirma que "estoy con muchísima energía" y cree que "el único que acusa el cansancio es al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como se pudo apreciar en la entrevista que hizo con Carlos Alsina" . Iglesias adelanta en exclusiva el fichaje de Victoria Rosell y no cierra la puerta a un pacto con el PSOE , aunque "sólo si estamos nosotros por delante como en Cádiz o Madrid".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Iglesias se ha mostrado favorable a un posible pacto poselectoral con el PSOE, aunque matiza que "sólo será posible si su formación está por encima en las urnas". A su juicio de no ser así "pasará lo de siempre" y "acabarán pactando con el PP", porque es lo que le pedirán a Pedro Sánchez gente como Rubalcaba o Felipe González.

Además, reconoce que "voy a dejar pronto el escaño europeo", ya que aunque "he intentado mantenerlo hasta el final y a partir de ahora con la campaña, no sé si voy a estar al 100%". No obstante, destaca su "esfuerzo por el trabajo realizado en Bruselas" y recomienda a todos los políticos españoles "más esfuerzo". Entre ellos, a Mariano Rajoy, al que ve que "se ha ganado ya el derecho a la jubilación".

"Si gano las elecciones, iré a las recepciones reales que esté obligado a ir", asegura el todavía eurodiputado después de negarse a asistir al desfile del 12 de octubre. Sin embargo, apuesta por reducir el número de recepciones que "cuestan tanto dinero a los ciudadanos" y adelanta que "si gobernamos, nuestros gobernantes se parecerán más a las personas normales".

Sobre los Premios Princesa de Asturias dice que "está bien premiar a la cultura y a las fundaciones", aunque cree que "hay muchas fundaciones que merecerían más galardones".

MEDIDAS ECONÓMICAS DE PODEMOS

De su confesión en Salvados de que "había pagado en negro por cómo es este país", se defiende diciendo que en España "por la falta de condiciones de un trabajador, muchas veces una persona se ve obligada a practicar la economía sumergida". Cree que esa gente es "para estar al lado de ellas" y perseguir en cambio a personas como Rodrigo Rato que "suponen el 80% del fraude fiscal".

También explica la legislación laboral que propone Podemos. Asegura que "derogaremos la reforma laboral del PP" y a la hora de hablar de economía señala que "lo mejor es no decir metáforas y sí datos". Cree que es de "vergüenza decir que la situación está mejorando" y sostiene que "quien diga que la economía va mejor, a pesar de que la gente está peor es alguien que hace demagogia y populismo con los datos". Además, confirma que en este caso su criterio se basa en decir que "una economía irá bien, cuando le vaya bien a la gente de mi país".

Iglesias cree que "las ayudas de renta ayudarían a regularizar la economía sumergida" y por eso proponen una renta mínima de 600 euros por persona, y si tiene a alguien a su cargo, un 35% más, mientras que a partir del segundo, un 20% más. "Se trata de que las familias puedan contar con la ayuda de su Gobierno", ha añadido.

FICHAJE DE VICTORIA ROSELL

Por otro lado, lanza la exclusiva que Victoria Rosell, portavoz de jueces que llegó a enfrentarse al ministro Soria, "va a ser nuestra candidata en Canarias" y hará que "esta región sea una de las claves para ganar las elecciones del próximo mes de diciembre". Destaca la importancia de esta persona y recomienda incluso a Alsina que la entreviste.

LO QUE HARÍA PODEMOS EN CATALUÑA

En el caso de una declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán, comenta que si él fuera el presidente del Gobierno lo que haría sería "hacer es un referéndum y defender la unidad de Cataluña y España".

Afirma que "no tengo ningún miedo a una consulta" porque "nosotros queremos que decidan los catalanes y con Podemos en el Gobierno, muchos catalanes van a decir que con estos sí que queremos estar". Además, acusa al Partido Popular de ser el encargado de "romper España".

Asimismo, advierte a Artur Mas que en una victoria de Podemos el 20-D significará que "se acabaron los victimismos y "la mayoría de los catalanes van a querer quedarse si Podemos gobierna en España".