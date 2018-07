Rajoy: "Para legitimar una operación ilegal no son válidos ni los escaños, ni los votos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se muestra tajante en Más de uno con vistas a las elecciones catalanas del próximo domingo. Insiste que con la "Constitución y el estatuto en la mano, no hay posibilidad de ir a la independencia" y avisa de que "cualquier paso contrario que se dé en ese sentido no tendría valor jurídico e iríamos al Constitucional ". Considera que "a los catalanes no se les puede privar de ser españoles y europeos", y sostiene que "lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles". También, habla de los refugiados, del aborto y del crecimiento de la economía española.

ELECCIONES EN CATALUÑA EL 27-S

Durante la entrevista con Carlos Alsina, reconoce que trabajará por una alianza con el resto del partidos que no están en el 'Juntos por el sí', ya que considera que no se puede "dejar gobernar a una fuerza política que da pasos al sentido contrario al que va el mundo". Insiste en que "son unas elecciones autonómicas en las que se elige el parlamento de Cataluña, pero tiene claro que "conmigo como presidente del Gobierno la ley se cumple".

El presidente del Gobierno ha advertido de que ni los escaños ni los votos "sirven para legitimar una operación ilegal" como la independencia y ha dicho que sería "sensato y razonable" construir una alternativa frente a la lista soberanista, incluso aunque sea la más votada en Cataluña.A cinco días de las elecciones catalanas, sostiene que "en España se va a cumplir la ley porque es mi obligación" y subraya que "siempre he estado dispuesto a hablar pero no me he encontrado voluntad de diálogo, sino de monólogo".

El dirigente popular dice que "el domingo se verá si hay tantos ciudadanos en contra de España como dicen las encuestas" y añade que "para legitimar una operación ilegal no valen ni escaños, ni votos. La ley está por encima". Desde Moncloa, el presidente subraya que "no se negocia la unidad de España ni la soberanía nacional", como tampoco "la igualdad entre españoles"

Preguntado por un debate entre él y Artur Mas, dice que "no es planteable en este momento y eso es un tema del director de campaña". Sin embargo, sí ve saludable que se celebre uno entre Margallo y Junqueras.

FUTURO CATALÁN DESPUÉS DE LOS COMICIOS

"Lo mejor que puede ocurrir después del 27-S es que entremos en una etapa de estabilidad y sensatez", asegura el presidente del Gobierno, que defiende la posición de su partido, que ve que "no es un error"y que lo único que quiere es "defender la unidad de España, la ley y defender que un ciudadano catalán es también español y europeo".

Mariano Rajoy cuenta que en sus planes está elaborar un nuevo modelo de financiación autonómica que "tendrá que ser en la próxima legislatura, porque en esta la prioridad era no caer en una situación como la de Grecia". Además, explica que para "Cataluña, lo que haremos será sentarnos todos y ponernos de acuerdos en el modelo de financiación, un modelo que se aprobó en 2009 y que no me gusta".

DESTACA LA VALENTÍA DE XAVIER GARCÍA-ALBIOL

Xavier García Albiol, candidato del PP en Cataluña, ha sido calificado por Rajoy como "un candidato valiente". Un catalán de pro que "trabaja para resolver los problemas reales de la gente" y recuerda que ganó en Badalona, mientras que ahora hay un alcalde de la CUP porque el PSOE decidió quitarle la Alcaldía.

CRISIS DE LOS REFUGIADOS

El mandatario español critica la postura que está llevando a cabo el gobierno de Hungría. Señala que "no comparto lo que hacen" y cree que "sería muy importante que los grandes actores internacionales se pusieran de acuerdo sobre a quién hay que apoyar en Siria". Además, sostiene que "el derecho de asilo está en los genes de la civilización europea".

REFORMA DEL ABORTO

Al ser preguntado sobre el tema del aborto, cuya modificación puntual ha entrado en vigor este martes en el BOE y las jóvenes de 16 y 17 tendrán que recabar el permiso de sus tutores para poder interrumpir su embarazo.

"Creo que ahí había un acuerdo muy general en la sociedad y vamos a seguir trabajando en el futuro para que lo haya en ese tema. Hay muchas ocasiones en la vida en que ganar por mayoría no es lo más razonable. Yo estoy convencido de que se podrá buscar una solución que sea sensata, justa y razonable", ha declarado.

VIDA PERSONAL EN LA MONCLOA

Rajoy niega en Onda Cero, que con motivo de la campaña se pase todo el día "de bares". Señala que "únicamente he acudido en dos ocasiones cuando salía del Congreso" y asegura que "el honor de servir a España tiene una serie de limitaciones como no ir al cine en cuatro años".

Además, desmiente "todas las informaciones que dicen que el único periódico que leo es el Marca". Afirma que "leo algo más que un periódico, pero al final un presidente del gobierno debe escuchar y tener una personalidad diferente para defender su criterio".