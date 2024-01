La otra cara de la Navidad: fiestas en la calle, música y droga en algunos de los barrios más conflictivos de España

La otra cara de la Navidad es la que mostrarán mañana, a las 22:30 horas en La Sexta, los reporteros Jalis de la Serna y Zazza el italiano -Federico Zompichiatti-, que han decidido pasar las fiestas grabando allí donde estas fechas se pasan de otra manera a la que seguramente la gran mayoría acostumbra.

'Apatrullando la Navidad' es un programa especial donde han juntado dos medios de comunicación diferentes -televisión y YouTube- para reflejar las Navidades en lugares de España que son conocidos no especialmente por sus celebraciones, sino por ser sitios con situaciones complicadas a nivel social.

Antes de realizar este programa, Jalis y Zazza no se conocían. "A mí me habían hablado de un youtuber que se mete como en Callejeros haciendo un acercamiento a lo que se va encontrando en zonas deprimidas", detalla Jalis en 'Más de uno'. Para Zazza, que conocía también el trabajo de su compañero pero no le conocía personalmente, "ha sido un honor compartir un programa con Jalis".

¿Cómo les recibe los vecinos?

Jalis ha estado en dos fronteras, "en los límites del bien y del mal", concretamente en la frontera con Francia, en la Junquera, y en la Línea de la Concepción. "He visto cómo en todos los lugares la Navidad se abre paso al final", cuenta.

La mayoría de ocasiones es muy complicado que la población de estos barrios hagan declaraciones a los medios de comunicación. Por ello, Jalis pone en valor al alcalde de la Línea, un político que destaca por hablar con "total franqueza y sinceridad, que no rehúye ninguna pregunta y afronta la realidad tal y como es".

Un día en el que la alegría supera a la inseguridad

Zazza, por su parte, ha estado en la Cañada Real de Madrid y en Las Tresmil Viviendas de Sevilla, unos de los barrios más peligrosos y famosos de España. Ambas zonas ya las conocía, pero nunca antes había vivido la Navidad allí, lo cual "ha sido una locura".

Sobre su experiencia, asegura que ha visto cosas que ni imaginaba. "Es un día muy diferente de los demás porque normalmente cuando entras a estos barrios sientes mucha inseguridad", confiesa Zazza. Esta vez, sin embargo, además de inseguridad ha sentido alegría y ha sido partícipe de momentos muy festivos, una experiencia totalmente distinta a lo que suele grabar.

A la hora de grabar el programa especial, mucha gente prefería no hablar de los problemas del barrio, sino centrarse en celebrar la Navidad.

"Ha habido mucha gente que me ha abierto las puertas de sus casas y me han invitado a comer, y otros que estaban muy molestos con las cámaras", dice Zazza haciendo referencia a algunos momentos de gran tensión.

¿Son tan diferentes las Navidades en estos lugares?

Al final, por precaria que sea la situación de las familias que viven en estas zonas, la Navidad se abre camino en todos los lugares. En Las Tresmil "es una gran fiesta la que montan", aunque sea rodeados de todas las condiciones insalubres, explica Jalis.

Para Zazza la diferencia más grande es que en barrios de clase media y alta la Navidad se vive dentro de las casas. Por el contrario, en estos barrios la Navidad se vive más en la calle y la fiesta es mucho más larga, hasta las 4 de la madrugada o "hasta que el cuerpo aguante".

Por desgracia, también muchas personas pasan la Navidad consumiendo cualquier tipo de droga, en plena soledad, en condiciones muy precarias y padeciendo enfermedades mentales. Esto es, sin duda, "la cara mala de estas zonas y que da más tristeza en un día tan bonito como es la Navidad", finaliza el italiano.