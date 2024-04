Óscar Puente, sobre la ley de amnistía: "La opinión representada en las Cámaras es la que vale"

El ministro de Transporte, Oscar Puente, ha justificado la ley de amnistía "como una decisión que hay que tomar" y señala que aunque sea la primera amnistía de la democracia ya hubo una preconstitucional y que "habría que haber visto si Fraga hubiera podido fundar el PP de no ser por la anmistía del 77".

Respecto a la "incómoda" situación que se está viviendo en la que una cámara está a favor, el Congreso, mientras otra está en contra, el Senado, ha señalado "que el Senado diga lo que quiera decir, pero que respete las reglas del juego". Al recordarle Alsina la opinión de Boñaños sobre que la del Congreso es más válida que la del Senado, ha señalado que "la opinión representada en las cámaras es la que vale".

Su relación con Ayuso

Preguntado por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que no la conoce y que "no tenemos relación ni buena ni mala" aunque de "carácter institucional espero tenerla".

Ha reconocido que utilizó el "sarcasmo" cuando publicó un tuit diciendo aquello de "testaferro con derecho a roce", pero se ha mostrado convencido de que hay razones para pensar que la comunidad de Madrid ha tenido un trato de favor a la clínica Quirón "tengo razones fundadas para sospechar que eso se ha producido", ha asegurado.

Ha acusado a Ayuso de mentir al defender a su novio y, aunque admite que hasta que se celebre el juicio hay que tratar como "presunto" todo lo publicado, es evidente la relación entre el fraude fiscal y la vivienda de la pareja de la presidenta madrileña.

En cualquier caso defiende que el novio de Ayuso González Amador cometió fraude fiscal, y que su caso nada tiene que ver con el de la mujer de Sánchez y el supuesto conflicto de intereses con el rescate de Air Europa.

Koldo es un golfo

Óscar Puente ha admitido que Koldo García, el supuesto cabecilla de la trama de comisiones fraudulentas en la compra de mascarillas vinculada al Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos, "es un golfo" si se confirma todo lo que se ha ido conociendo.

Asegura Puente que no ha visto en su vida a Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama y que actuó como intermediario en el rescate de Air Europa, y que "no entiende muy bien ese papel" que tuvo el empresario.

Defiende el rescate de la compañía aérea como el único que pasó el trámite tras ser recurrido en Europa y, preguntado sobre por qué acompañó Aldama a Ábalos a recibir a Delcy Rodríguez en Barajas confiesa que no entiende "qué hay de trasfondo, porque si se trasluce que trajo dinero en maletas, no sé por qué no hizo una trasferencia".