Óscar Puente: "Si la foto de Rivera e Iglesias no tiene tanta transcendencia, no sé por qué se molestan e insultan"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, habla en Más de uno la polémica que ha generado una fotografía que ha publicado en Twitter de Albert Rivera y Pablo Iglesias hablando en la cafetería del Congreso. Dice que "son dos farsantes, y a los farsantes hay que denunciarles" . Piensa que si la foto no tiene tanta trascendencia como han dicho los políticos, no entiende por qué se irritan tanto por publicarla.

Éste es el tuit en cuestión, y por el que ha sido muy criticado. Asegura que no entiende que escueza tanto esa foto si para los líderes políticos no es un hecho reseñable que dos políticos hablen en la cafetería del Congreso. Dice que "pretenden convertir la cafetería del Congreso en un lugar secreto" y que "parece que Rivera no tiene tanto problema en reunirse con Pablo Iglesias, pero con Sánchez no ha querido reunirse".

Se pregunta, tras la polémica generada, dónde está la política de transparencia que proclamaba la nueva política y asegura que "son dos farsantes, y a los farsantes hay que denunciarles".