¿Necesita Rusia a los Wagner para ganar la guerra? Las claves para entender el desafío a Putin de Prigozhin

Este fin de semana el grupo de mercenarios Wagner se rebeló contra el ejército ruso, en lo que ha supuesto el mayor desafío a la autoridad rusa en los 23 años de gobierno de Vladimir Putin. En más de dos décadas de "putinismo" este ha sido el momento más turbulento para un régimen basado precisamente "en el monopolio total del poder y del uso de la fuerza", detalla el corresponsal de Onda Cero en Moscú, Xavi Colás.

La revuelta alcanzó su punto de mayor intensidad el sábado, cuando los mercenarios liderados por Prigozhin avanzaron hacia Moscú desde el sur del país, obligando al Kremlin a ordenar que se instalaran barricadas en la capital, movilizar al ejército y declarar festivo el día de hoy. Sin embargo, la caravana militar fue abortada de forma repentina en la tarde del sábado. Supuestamente, para "evitar un derramamiento de sangre".

Prigozhin dio un paso al frente para defeder su grupo de mercenarios

Según se va obteniendo más información al respecto, se confirma que seguramente no se trataba de un golpe de Estado, sino de "un motín con el que Prigozhin trataba de conseguir algo de Vladimir Putin", explica Colás en 'Más de uno'.

En los últimos meses, la posición del grupo Wagner se estaba devaluando, no sólo por la falta de munición, sino porque "desde el gobierno estaban perdiendo la paciencia y le iban a cortar las alas", obligando a sus hombres a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa en lugar de con Wagner.

Así, Prigozhin necesitaba dar un salto a otra posición y decidió jugársela de esta manera tan loca marchando hacia Moscú, como una maniobra para defender y preservar su negocio de mercenarios.

¿Cómo es posible que avanzasen sin encontrar resistencia?

Las fronteras de Rusia no están bien protegidas, por lo que los distintos jefes de gobierno siempre han tratado de protegerlas mediante la ampliación de Rusia. Con este desafío del grupo Wagner ha quedado de manifiesto que sus fronteras son demasiado grandes y su ejército no está en tan buen estado como se pensaba.

No es que fuesen más fuertes, sino que no sabían qué hacer con ellos

La característica de los Wagner es desplazarse muy rápido, pero también es cierto que llevaban poca artillería y no disponían de aviación. "No es que fuesen más fuertes, sino que no sabían qué hacer con ellos", comenta Xavi Colás, a la vez que explica que desde el día 23 las autoridades rusas estaban negociando con ellos para evitar una escalada de tensión, algo inconveniente en un momento de contraofensiva ucraniana.

¿Necesita Putin a los Wagner para ganar la guerra?

Una vez acabada la rebelión, parece que Putin ya ha asumido que va a ser capaz de continuar adelante con la guerra en Ucrania sin la estructura del grupo Wagner. Prigozhin ya ha hecho el trabajo de campo -la recolección de mercenarios y la recolección de presos para el ejército- y los que no se han sumado a la rebelión van a poder seguir luchando con el contrato directo con el Estado.

A pesar de ello, "se va a reblandecer la contundencia del frente ruso en algunos enclaves, por eso Ucrania lo está aprovechando en Bajmut", cuenta Colás, quien sostiene que en esta guerra, "Putin va de invento en invento" y ahora el "juguete" de Wagner le está trayendo más problemas que ventajas.

En Moscú se mantiene activa al alerta antiterrorista

En las últimas horas, la normalidad en Rusia se ha restablecido por completo pasado el fin de semana. En las grandes ciudades rusas la actividad es como un día cualquiera, aunque en Moscú las autoridades han decretado el lunes como día no laborable. Allí también ha estado activa la alerta antiterrorista y se siguen produciendo registros para asegurarse que no hay ninguna célula tratando de aprovecharse de la situación.

En el sur de Rusia, sin embargo, ha mejorado mucho la situación porque se han marchado los Wagner y los guerrilleros chechenos que iban a pararles. Estos últimos ya han vuelto a sus posiciones en el frente de Ucrania.

A todo esto, se desconoce dónde está ubicado Vladimir Putin. Durante el fin de semana se vio a sus aviones salir hacia el noroeste del país, donde tiene grandes propiedades y se conoce que los aviones han regresado.

Anoche se emitió una entrevista de televisión grabada antes del motín donde no hablaba del desafío del grupo Wagner y simplemente trataba de "infundir confianzas sobre el gran problema que tiene Rusia ahora que es el avance en Ucrania", finaliza Xavi Colás.