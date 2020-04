Nadia Calviño: "No podemos hacer que el Estado reemplace el conjunto de la economía"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño , asegura en Más de uno que el Estado no puede reemplazar el conjunto de la economía y que "toda la economía nacional no la puede pagar el sector público" . Además, afirma que siguen reclamando una respuesta europea para hacer frente a la deuda por la crisis del coronavirus y comenta que las medidas económicas que ha tomado el Gobierno reflejan la voluntad de no dejar a nadie atrás.

La ministra de Economía ha asegurado que no puede ser aplazado el cobro de impuestos -como reclaman muchas patronales-, porque se necesitan ingresos para financiar la Administración. "Los gastos públicos no desaparecen y no podemos abandonar un funcionamiento normal del Sector Público".

Sobre si los autónomos van a poder recuperar el dinero que ya les ha sido cobrado afirma que sí y que por parte del Gobierno hay una especial atención a los autónomos. "Esto se ve en todas las medidas, y creo que hemos hecho todo lo posible".

Asegura que con el paquete de medidas económicas que aprobó ayer el Gobierno "se refleja muy bien nuestra voluntad de no dejar a nadie atrás". "Con el último paquete de medidas hemos tratado de completar los huecos que nos pudieron quedar". Sobre la reclamación de las pymes de que el Gobierno se encargue de pagar los salarios por el permiso retribuido recuperable, entiende esa reclamación pero asegura que "no podemos hacer que el Estado reemplace el conjunto de la economía". "Toda la economía no la puede pagar el Sector Público", recalca.

Por otro lado, explica que el Gobierno tiene intención de que el tiempo que pasemos de hibernación económica sea el mínimo posible, pero si apunta que la economía no puede funcionar bien con la situación de crisis sanitaria que tenemos.

En cuanto al levantamiento de las restricciones, explica que va a ser algo paulatino. "Estamos viendo que va bajando el ritmo, desde que se declaró el estado de alarma esa curva va bajando". "Tenemos que asegurarnos de que cuando empecemos la desescalada no volvamos a contagiarnos y por eso tenemos que ver los mecanismos para que no se vuelva a iniciar esta situación de epidemia y podamos recuperar la normalidad". Además, apunta que están viendo las experiencias internacionales sobre el levantamiento de las restricciones para ver cómo tienen que gestionar el levantamiento del estado de alarma en España cuando llegue el momento.

A la pregunta de cómo se van a financiar las medidas económicas dice que España no está parando de buscar financiación y han pedido a la Comisión Europea una flexibilidad máxima para poder reutilizar los 11.000 millones de euros que quedaban de los fondos estructurales. También indica que "no estamos teniendo ningún problema de financiación en los mercados financieros y no tenemos un problema de liquidez o de financiación. A pesar de esto, reconoce que siguen reclamando una respuesta europea a esta crisis.

Es optimista respecto a la respuesta de Europa a esta crisis y no renuncia a que haya un sistema de mutualización de la deuda. "Tiene que haber un sistema por el cual la deuda la paguemos entre todos los europeos", declara.

"Confío en que cuanto mejore la situación de la salud, esa será la señal de que podemos empezar a pensar en la desescalada en el plano económico", responde.

Piensa que tiene que quedar claro que el Gobierno está actuando con la máxima celeridad y determinación siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Reconoce que han sido los expertos los que han ido dando las indicaciones de cuándo se debía restringir la movilidad...

Por último, agradece la responsabilidad con la que se están comportando los ciudadanos y todos los que están ayudando, como los voluntarios.

